Nadal incorona Sinner: "Ha una costanza impressionante, solo un giocatore può stargli dietro"

Lo spagnolo apre proprio il discorso sul momento d'oro dell'altoatesino e sulla continuità dopo l'Australian Open. "È sempre difficile poter figurarsi tanto successo e tanta continuità di risultati. Ciò che sta facendo è qualcosa di molto, molto difficile, ha una costanza tremenda. Dopo l’Australia ha perso solo una volta, ha una serie di vittorie consecutive impressionante. Ripeto, il successo continuato è qualcosa di molto complicato da ottenere, per cui massima ammirazione per ciò che fa e per come lo fa".