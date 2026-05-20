Jannik Sinner si racconta: "Cerco una vita normale. Mi manca passare tempo con la famiglia"

Il numero uno al mondo ha poi affrontato un tema delicato come la sospensione dopo il caso Clostebol dal 9 febbraio 2025 al 4 maggio 2025: "Non direi che mi abbia proprio cambiato, ma ho capito sicuramente un paio di cose. Ho pagato il prezzo di un errore che non era mio: in campo, nel periodo prima della sospensione, sembravo molto triste. E in effetti lo ero, non mi sentivo libero". Tre mesi complicati, dai quali però è uscito con ancora più forza: "Non ne parlavo con nessuno, e dopo l'esperienza ho capito chi sono i miei veri amici, e questo mi ha aiutato. Ma credo che nulla accada per caso. Poi una mattina mi sono svegliato con l'idea di trasformarlo tutto in positivo. Ho trascorso del tempo con la mia famiglia, poi sono tornato al lavoro dedicandomi molto alla palestra. E quando sono rientrato in campo, a Roma, mi sentivo felice e sollevato. Volevo solo godermi il momento, ci sono riuscito e ho giocato un tennis fantastico".