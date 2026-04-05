TENNIS

Moise Kouamé, il nuovo Monflis che fa sognare la Francia: chi è il possibile avversario di Sinner a Montecarlo

17 anni appena compiuti, è considerato tra i migliori talenti della Next Gen mondiale e ha appena raggiunto il best ranking di numero 397 del mondo. Più o meno come Alcaraz alla stessa età...

05 Apr 2026 - 13:22
videovideo

Un successo da record a Miami e ora la possibile sfida con Jannik Sinner a Montecarlo. Dopo aver battuto il qualificato statunitense Zachary Svajda in Florida diventando a 17 anni e 13 giorni il settimo giocatore più giovane di sempre a vincere una partita in un Masters 1000 e il più giovane dai tempi di Nadal nel 2003, continua il magic moment di Moise Kouamé, nato a pochi chilometri da Parigi nel marzo 2009 e considerato una delle più brillanti promesse del tennis mondiale avendo già infranto diversi record di precocità.

Se oggi batterà Ugo Humbert nel primo turno dell'Atp francese, sarà il giovane di cui Richard Gasquet sta guidando la definitiva transizione verso il professionismo a sfidare il numero due del mondo, che in quel caso si troverebbe di fronte un giocatore che esprime un tennis moderno e aggressivo, caratterizzato da un servizio potente e colpi da fondo esplosivi e che nonostante l'età dimostra già una maturità tattica superiore alla media nella costruzione del punto.

Nato da padre ivoriano e madre camerunense, Moïse ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni con il fratello Michael e la sua crescita è stata seguita da alcune delle migliori strutture europee. Alto oltre un metro e 90, possiede una struttura fisica dirompente che gli permette di coprire bene il campo e generare grande velocità di palla e ha recentemente raggiunto il suo best ranking in carriera (n. 397). L’ultimo tennista a essere entrato in Top-400 a questa età era stato Carlos Alcaraz...

Un predestinato sulla strada di Sinner dunque, anche se Gasquet durante il recente torneo di Montpellier ha smorzato i facili entusiasmi e i paragoni affrettati: “Ogni giocatore è diverso. Alcaraz non è Nadal, Kouamé non è Monfils: ognuno ha la propria storia e cercherà di tracciare il proprio percorso. Moise è unico: ricreare un nuovo Monfils non sarà un’impresa facile”.

Leggi anche

Sinner-Bergs agli ottavi di Montecarlo, battuti Ruud-Machac: adesso i fratelli Tsitsipas?

sinner
montecarlo
avversario
kouame

Ultimi video

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:49
DICH SINNER POST MIAMI DICH

Sinner: "Mi godo il momento. Montecarlo? Sono sincero, sarà di preparazione"

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

I più visti di Tennis

Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

Atp Monte-Carlo: esordio soft per Sinner, dalla sua parte Zverev e Medvedev. Prima complicata per Alcaraz

Sinner: "Ho scelto il tennis perché nello sci vincevo molto. Senza lo sport lavorerei in cucina"

Berrettini "frega" Cobolli e Musetti: a cena senza portafoglio. "È una sola"

Sinner-Bergs agli ottavi di Montecarlo, battuti Ruud-Machac: adesso i fratelli Tsitsipas?

Kouamé, il nuovo Monflis sulle orme di Alcaraz: chi è il possibile avversario di Sinner a Montecarlo

Notizie del giorno
Vedi tutti
Le Pagelle di Inter-Roma
02:16
Le Pagelle di Inter-Roma
La moviola di Inter-Roma: sul 3-1 dell'Inter c'era fallo di Thuram
01:34
La moviola di Inter-Roma: sul 3-1 dell'Inter c'era fallo di Thuram
La moviola di Inter-Roma: manca un rigore per l'Inter?
01:34
La moviola di Inter-Roma: manca un rigore per l'Inter?
Trevisani: "Anti-Inter? Se il Milan vincesse a Napoli..."
01:34
Trevisani: "Anti-Inter? Se il Milan vincesse a Napoli..."
Il domandone: Chi volete come presidente della FIGC e come ct della nazionale?
01:34
Il domandone: Chi volete come presidente della FIGC e come ct della nazionale?