Moise Kouamé, il nuovo Monflis che fa sognare la Francia: chi è il possibile avversario di Sinner a Montecarlo

Nato da padre ivoriano e madre camerunense, Moïse ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni con il fratello Michael e la sua crescita è stata seguita da alcune delle migliori strutture europee. Alto oltre un metro e 90, possiede una struttura fisica dirompente che gli permette di coprire bene il campo e generare grande velocità di palla e ha recentemente raggiunto il suo best ranking in carriera (n. 397). L’ultimo tennista a essere entrato in Top-400 a questa età era stato Carlos Alcaraz...