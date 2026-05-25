DOMENICA 31 MAGGIO

Talk su Inter, Milan e Juve, focus mercato e tanto altro: il programma di "SportMediaset Live" a Riccione

Apertura del villaggio SportMediaset alle ore 10, gran finale alle 18 con "Pressing - Nel Cuore dello Sport" dal palco centrale. L'elenco degli ospiti

25 Mag 2026 - 19:12
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Dal villaggio della spiaggia di Piazzale San Martino a Riccione, è ormai quasi tutto pronto per "SportMediaset Live - Riccione 2026".

L'appuntamento è fissato per domenica 31 maggio, in una lunga giornata aperta al pubblico con la partecipazione dei giornalisti, talent e opinionisti di SportMediaset. Se nella Fan Zone si potrà giocare nei campi da beach volley, beach tennis e foot-volley, sul palco centrale si alterneranno talk e momenti di confronto. 

Dopo l'apertura del Villaggio SportMediaset fissata per le ore 10, nel corso della giornata previsti talk dedicati ai temi di Inter, Milan e Juventus, così come un viaggio "Dentro lo spogliatoio" con i racconti degli ex calciatori presenti e un focus sul calciomercato con gli esperti della testata.

Il gran finale alle 18 con un'edizione 'on field' di "Pressing - Nel Cuore dello sport", lo storico programma Mediaset condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini. 

IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLA GIORNATA

ORE 10: APERTURA VILLAGGIO SPORTMEDIASET

Musica, intrattenimento e apertura dei campi da beach volley e beach tennis/foot-volley. Il Fan Village e i campi sportivi sulla spiaggia sono aperti dalle 10 alle 18.

ORE 11: INAUGURAZIONE

Alberto Brandi (direttore SportMediaset) con autorità del Comune di Riccione. 

ORE 11.10, TALK: PARLIAMO DI INTER

Presenta: Massimo Callegari. Con: Andrea Ranocchia e Fabrizio Biasin. 

ORE 12, TALK: PARLIAMO DI MILAN

Presenta: Benedetta Radaelli. Con: Giampaolo Pazzini, Carlo Pellegatti e Franco Ordine.

ORE 15, TALK: PARLIAMO DI JUVENTUS

Presenta: Massimo Callegari. Con: Alessio Tacchinardi e Riccardo Trevisani.

ORE 16, TALK: DENTRO LO SPOGLIATOIO

Presenta Franco Piantanida. Con: Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano e Graziano Cesari.

ORE 17, TALK: TUTTI PAZZI PER IL CALCIOMERCATO

Presenta: Benedetta Radaelli. Con: Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, Daniele Miceli e Orazio Accomando.

ORE 18, TALK: PRESSING – NEL CUORE DELLO SPORT

Presentano: Alberto Brandi e Monica Bertini. 

Con: Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Graziano Cesari, Fabrizio Biasin, Carlo Pellegatti, Franco Ordine, Franco Piantanida.

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"SportMediaset Live" a Riccione: tutti i dettagli dell'appuntamento di domenica 31 maggio

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