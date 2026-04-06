Tennis, Atp Montecarlo: avanti Lehecka e Rublev, definiti i rivali di Musetti e Alcaraz
Quanta fatica per le teste di serie: sia il russo che il ceco hanno bisogno di tre set. Niente duello con Wawrinka, per lo spagnolo
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Non ci sono solo Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi (eliminato) al centro della giornata del Masters 1000 di Montecarlo, che potrebbe restituire a Jannik Sinner la leadership nel ranking Atp. Lehecka (11) e Rublev hanno bisogno di tre set per sconfiggere, rispettivamente, Nava e Borges. Out Tsitsipas e Khachanov (12), mentre Musetti (4) e Alcaraz (1) scoprono i rispettivi sfidanti: c'è Baez sulla strada dello spagnolo, Lorenzo sfiderà Vacherot.
Non ci sono solo gli italiani al centro della giornata dell'Atp di Montecarlo, che vede alcune teste di serie proseguire il loro cammino. Qualche difficoltà per Andrey Rublev (13), che supera il portoghese Borges in tre set: dopo aver vinto il primo parziale per 6-4, il russo ha un passo falso (1-6) e poi chiude col 6-1 finale. Il suo rivale sarà Bergs, che elimina Mannarino (6-4, 6-3), ed è festa belga: avanza anche Blockx, che supera Shapovalov e potrebbe incrociare Cobolli. Passaggio del turno accidentato anche per Lehecka (11), che ha bisogno di tre set per regolare Nava, e per il compagno di nazionale Machac: sconfitto Altmaier col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Termina subito la corsa di Karen Khachanov (12) e Stefanos Tsitsipas, sconfitti rispettivamente da Rinderknech e Fran Cerundolo (16). Il francese sfiderà così Joao Fonseca, che ha sconfitto agevolmente Diallo col punteggio di 6-2, 6-3. Carlos Alcaraz scopre a sua volta il proprio rivale, e sfiderà Baez: nulla da fare per Wawrinka, sconfitto con un doppio 7-5. Infine, l'avversario di Lorenzo Musetti (4), che sarà nientemeno che il padrone di casa: Vacherot rimonta e sconfigge in tre set Juan Manuel Cerundolo (5-7, 6-2, 6-1).