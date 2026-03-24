Tennis, Atp Miami: Sinner batte Moutet e vola agli ottavi

Nel secondo parziale Moutet ha una reazione d'orgoglio e strappa qualche gioco all'azzurro, che però non va mai in crisi e mantiene sempre il controllo della sfida, riuscendo a tenere il servizio nel game più complicato: pur concedendo un punto contestato al rivale, Jannik mantiene il servizio e si porta sul 2-2. L'azzurro spreca tre palle-break, si ricompone e vola sul 4-2 senza colpo ferire, per poi concedersi un po' di show e spettacolo nei quattro giochi conclusivi: Moutet alza il livello e gli strappa due game, Sinner chiude con un colpo al volo e perfeziona la vittoria dopo solo 1h11' in campo. Il risultato di 6-1, 6-4 non vale solo gli ottavi di finale contro Alex Michelsen, ma anche un record: ora è l'uomo con più set consecutivi vinti nei Masters 1000, 26 contro i 24 di Djokovic per una lunga striscia d'imbattibilità. Sinner fa la storia e, inoltre, accorcia sull'eliminato Alcaraz: qualora vincesse i Miami Open, il sorpasso sullo spagnolo nel ranking Atp sarebbe possibile già a Montecarlo.