Tennis, Atp Miami: Sinner batte Moutet e vola agli ottavi
Jannik in scioltezza contro il francese, sconfitto 6-1, 6-4. Ora sfiderà Michelsen nel prossimo turno
Non ci sono particolari difficoltà per Jannik Sinner, che prosegue agevolmente il suo percorso a Miami e la rincorsa alla leadership di Carlos Alcaraz, eliminato nelle scorse ore da Korda. L'azzurro sconfigge infatti agevolmente Corentin Moutet in un match senza storia, conquistando gli ottavi di finale con "solo" 1h11' di gioco. Il punteggio di 6-1, 6-4 è indicativo del dominio di Sinner, in splendida forma, che ora sfiderà Alex Michelsen.
Corentin Moutet non gioca un tiro mancino a Jannik Sinner, che conquista agevolmente gli ottavi di finale a Miami: è vittoria per 6-1, 6-4 contro il francese. Non c'è mai storia nel match disputato nella notte italiana, che ci fa assistere a una versione implacabile di Sinner: perfetto e implacabile al servizio, efficace sia nel dritto che nel rovescio. L'azzurro prende subito il controllo della sfida, contro un avversario troppo timido nel primo set: doppio break nel quarto e nel sesto game, quattro ace e percentuali bulgare con la prima (88%) per Sinner, che chiude sul 6-1 dopo soli 26 minuti.
Nel secondo parziale Moutet ha una reazione d'orgoglio e strappa qualche gioco all'azzurro, che però non va mai in crisi e mantiene sempre il controllo della sfida, riuscendo a tenere il servizio nel game più complicato: pur concedendo un punto contestato al rivale, Jannik mantiene il servizio e si porta sul 2-2. L'azzurro spreca tre palle-break, si ricompone e vola sul 4-2 senza colpo ferire, per poi concedersi un po' di show e spettacolo nei quattro giochi conclusivi: Moutet alza il livello e gli strappa due game, Sinner chiude con un colpo al volo e perfeziona la vittoria dopo solo 1h11' in campo. Il risultato di 6-1, 6-4 non vale solo gli ottavi di finale contro Alex Michelsen, ma anche un record: ora è l'uomo con più set consecutivi vinti nei Masters 1000, 26 contro i 24 di Djokovic per una lunga striscia d'imbattibilità. Sinner fa la storia e, inoltre, accorcia sull'eliminato Alcaraz: qualora vincesse i Miami Open, il sorpasso sullo spagnolo nel ranking Atp sarebbe possibile già a Montecarlo.
Sinner: "Non gioco per i record, contento di aver vinto"
"Non gioco per i record, sono contento di averlo fatto ma io gioco per andare avanti nei tornei. E' un giocatore imprevedibile, ho cercato di attuare le migliori contromisure. Ora dovrò essere pronto già per domani, voglio sempre migliorarmi. Moutet è un mancino atipico, non è facile giocare contro di lui. Sono contento di come ho giocato, mi sono sentito bene con il servizio e dopo il break a inizio set mi sono tranquillizzato".