TENNIS

Tennis, Atp Miami: Sinner batte Moutet e vola agli ottavi

Jannik in scioltezza contro il francese, sconfitto 6-1, 6-4. Ora sfiderà Michelsen nel prossimo turno

24 Mar 2026 - 08:26
videovideo

Non ci sono particolari difficoltà per Jannik Sinner, che prosegue agevolmente il suo percorso a Miami e la rincorsa alla leadership di Carlos Alcaraz, eliminato nelle scorse ore da Korda. L'azzurro sconfigge infatti agevolmente Corentin Moutet in un match senza storia, conquistando gli ottavi di finale con "solo" 1h11' di gioco. Il punteggio di 6-1, 6-4 è indicativo del dominio di Sinner, in splendida forma, che ora sfiderà Alex Michelsen.

Leggi anche

Sinner, che assist da Alcaraz a Miami: così a Monte Carlo può già tornare il n.1

Corentin Moutet non gioca un tiro mancino a Jannik Sinner, che conquista agevolmente gli ottavi di finale a Miami: è vittoria per 6-1, 6-4 contro il francese. Non c'è mai storia nel match disputato nella notte italiana, che ci fa assistere a una versione implacabile di Sinner: perfetto e implacabile al servizio, efficace sia nel dritto che nel rovescio. L'azzurro prende subito il controllo della sfida, contro un avversario troppo timido nel primo set: doppio break nel quarto e nel sesto game, quattro ace e percentuali bulgare con la prima (88%) per Sinner, che chiude sul 6-1 dopo soli 26 minuti.

Nel secondo parziale Moutet ha una reazione d'orgoglio e strappa qualche gioco all'azzurro, che però non va mai in crisi e mantiene sempre il controllo della sfida, riuscendo a tenere il servizio nel game più complicato: pur concedendo un punto contestato al rivale, Jannik mantiene il servizio e si porta sul 2-2. L'azzurro spreca tre palle-break, si ricompone e vola sul 4-2 senza colpo ferire, per poi concedersi un po' di show e spettacolo nei quattro giochi conclusivi: Moutet alza il livello e gli strappa due game, Sinner chiude con un colpo al volo e perfeziona la vittoria dopo solo 1h11' in campo. Il risultato di 6-1, 6-4 non vale solo gli ottavi di finale contro Alex Michelsen, ma anche un record: ora è l'uomo con più set consecutivi vinti nei Masters 1000, 26 contro i 24 di Djokovic per una lunga striscia d'imbattibilità. Sinner fa la storia e, inoltre, accorcia sull'eliminato Alcaraz: qualora vincesse i Miami Open, il sorpasso sullo spagnolo nel ranking Atp sarebbe possibile già a Montecarlo.

Sinner: "Non gioco per i record, contento di aver vinto"

"Non gioco per i record, sono contento di averlo fatto ma io gioco per andare avanti nei tornei. E' un giocatore imprevedibile, ho cercato di attuare le migliori contromisure. Ora dovrò essere pronto già per domani, voglio sempre migliorarmi. Moutet è un mancino atipico, non è facile giocare contro di lui. Sono contento di come ho giocato, mi sono sentito bene con il servizio e dopo il break a inizio set mi sono tranquillizzato".

sinner
tennis
miami

Ultimi video

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

I più visti di Tennis

Sinner-Dzumhur

Il tifoso infastidisce Dzumhur ma è Sinner a scusarsi. E dà ragione a Fonseca: "Sì, sono un robot"

Sinner, che assist da Alcaraz a Miami: così a Monte Carlo può già tornare il n.1

Sinner, esordio in scioltezza a Miami: liquida Dzumhur in un'ora e 10' e va al terzo turno

DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

Corsa al numero uno, Sinner accorcia su Alcaraz: il piano per il sorpasso

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:38
Allenatore squalificato si traveste da prete per seguire la sua squadra e aggredire gli avversari
10:30
Addio a Carmine Castellano, il Custode del Giro d'Italia e storico direttore della Corsa Rosa
10:30
Sci alpino: Braathen in testa al gigante di Lillehammer, azzurri indietro
Il Mister Prete…
10:29
Il Mister Prete…
DICH DOMENICALI F1 PER SITO DICH
10:15
Domenicali esclusivo: "Gli italiani vogliono Kimi campione in Ferrari"