Brasile, Romario attacca Ancelotti: "Neymar deve tornare in nazionale"

24 Mar 2026 - 09:28
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E' polemica in Brasile per l'esclusione di Neymar dalla nazionale, con Romario che critica apertamente il commissario tecnico Carlo Ancelotti. "La selezione è per i migliori e più talentuosi", ha dichiarato l'ex campione del mondo, sostenendo - come riportano i principali media brasiliani - che un giocatore come Neymar dovrebbe essere convocato anche senza essere al massimo della condizione. Il tecnico italiano ha però ribadito una linea rigorosa: l'attaccante sarà preso in considerazione solo se "al 100% fisicamente", dopo i problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento negli ultimi mesi.

Tornato al Santos, Neymar è infatti ancora in fase di recupero. Le parole di Romario riaccendono il dibattito in vista del Mondiale 2026, con molti tifosi che considerano il numero 10 ancora potenzialmente decisivo per la Seleção. Pur assicurando che sosterrà la squadra a prescindere, l'ex attaccante ha ribadito di voler vedere Neymar in campo nel prossimo Mondiale, concludendo con una critica diretta: "Presti attenzione, signore: un campione deve giocare". 

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