Brasile, Romario attacca Ancelotti: "Neymar deve tornare in nazionale"

E' polemica in Brasile per l'esclusione di Neymar dalla nazionale, con Romario che critica apertamente il commissario tecnico Carlo Ancelotti. "La selezione è per i migliori e più talentuosi", ha dichiarato l'ex campione del mondo, sostenendo - come riportano i principali media brasiliani - che un giocatore come Neymar dovrebbe essere convocato anche senza essere al massimo della condizione. Il tecnico italiano ha però ribadito una linea rigorosa: l'attaccante sarà preso in considerazione solo se "al 100% fisicamente", dopo i problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento negli ultimi mesi.