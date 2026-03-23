Assist di Alcaraz, Sinner può tornare n.1 a Monte Carlo: ecco come

Alcaraz, che lo scorso anno era stato eliminato già al secondo turno a Miami, ha guadagnato 40 punti in classifica, ma Sinner può accorciare: più avanza nel tabellone di Miami più guadagna terreno perché ha nulla da difendere nel confronto con un anno fa quando saltò il torneo in Florida. Lo spagnolo è sicuro di restare in vetta anche se Sinner dovesse vincere Miami, ma se Jannik dovesse arrivare almeno in semifinale, allora già a Monte Carlo avrebbe la possibilità aritmetica di tornare numero uno. In caso di Sunshine Double poi (ovvero trionfare in Florida dopo Indian Wells in California), il distacco si ridurrebbe sensibilmente, con Jannik che domenica (giorno della finale) potrebbe trovarsi ad avere 12.400 punti, a soli -1.190 dallo spagnolo.