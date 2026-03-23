Assist di Alcaraz, Sinner può tornare n.1 a Monte Carlo: ecco come
Lo spagnolo è stato eliminato al terzo turno a Miami da Korda e l’azzurro può accorciare, se arriva almeno in semifinale…
Ad oggi la classifica Atp recita: Carlos Alcaraz al primo posto con 13.590 punti, Jannik Sinner secondo con 11.450 punti. Il ko a sorpresa dello spagnolo al terzo turno di Miami con Korda apre però nuovi inaspettati scenari nella corsa al numero uno del mondo e ora l’azzurro, che per tutto il mese di aprile non difenderà punti a causa dello stop forzato della scorsa stagione per il patteggiamento con la Wada per la vicenda Clostebol, mette l’obiettivo nel mirino.
Quanto può guadagnare a Miami
Alcaraz, che lo scorso anno era stato eliminato già al secondo turno a Miami, ha guadagnato 40 punti in classifica, ma Sinner può accorciare: più avanza nel tabellone di Miami più guadagna terreno perché ha nulla da difendere nel confronto con un anno fa quando saltò il torneo in Florida. Lo spagnolo è sicuro di restare in vetta anche se Sinner dovesse vincere Miami, ma se Jannik dovesse arrivare almeno in semifinale, allora già a Monte Carlo avrebbe la possibilità aritmetica di tornare numero uno. In caso di Sunshine Double poi (ovvero trionfare in Florida dopo Indian Wells in California), il distacco si ridurrebbe sensibilmente, con Jannik che domenica (giorno della finale) potrebbe trovarsi ad avere 12.400 punti, a soli -1.190 dallo spagnolo.
Sorpasso a Monte Carlo?
In caso di vittoria a Miami, Sinner potrebbe già tornare n.1 del mondo a Monte Carlo vincendo nel Principato indipendentemente da quello che farà Alcaraz. Se entrambi arrivassero poi ai quarti di finale, a Sinner basterebbe fare un turno in più dello spagnolo per riprendersi la vetta.
Se non è Monte Carlo…
Se il sorpasso dovesse fallire a Monte Carlo, sarebbe comunque con ogni probabilità solo rimandato visto che lo spagnolo ha molti punti da difendere sul rosso per le vittorie nel Principato, a Roma, al Roland Garros e la finale di Barcellona, mentre Sinner dovrà difendere ‘solo’ le finali di Roma e Parigi.