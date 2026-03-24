Tennis, Wta Miami: ai quarti Sabalenka, Rybakina e Gauff

Non smette di stupire Hailey Baptiste. Dopo la vittoria su Elina Svitolina, ha sconfitto 6-3, 6-4 l'ex campionessa del Roland Garros Jelena Ostapenko e raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un WTA 1000 al Miami Open. Prossima avversaria Aryna Sabalenka che ha battuto 6-3, 6-4 la cinese Zheng Qinwen (26 WTA) per l'ottava volta in nove confronti. La numero 1 del mondo ha raggiunto così almeno i quarti di finale per il 15mo torneo di fila (escluse le WTA Finals). Giocherà invece il primo quarto di finale a Miami, la città dove è nata, Coco Gauff (4 WTA), diventata la più giovane ad aver raggiunto almeno i quarti in tutti i 10 WTA 1000 attualmente in calendario. Agli ottavi Gauff ha sconfitto Sorana Cirstea (35 WTA) 6-3, 4-6, 6-2 e ora incontrerà la svizzera Belinda Bencic(12 WTA) che ha dominato 6-2, 6-2 la statunitense Amanda Anisimova (6).