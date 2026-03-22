Sinner domina a Miami e dà lezione di stile: le scuse a Dzumhur e la replica a Fonseca

Nella conferenza stampa dopo Dzumhur, Sinner ancora protagonista ma a parole. Quando un giornalista gli ha chiesto conto delle parole espresse da Joao Fonseca su di lui ("Alcaraz e Sinner sono giocatori diversi. Carlos ha più colpi, Jannik è più un robot che distrugge la pallina e fa tutto alla perfezione"), ha risposto così: "Sì, ho letto. Ha ragione, lo sai? Ha detto una cosa perfetta dal suo punto di vista, anche perché ha appena giocato sia contro di me che contro Carlos. Fonseca è un talento incredibile e gli auguro solo il meglio".