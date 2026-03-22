Sinner domina a Miami e dà lezione di stile: le scuse a Dzumhur e la replica a Fonseca

I giornali sportivi: domenica 22 marzo 2026
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Il gesto di fair play di Janniks Sinner e la risposta alle parole di Fonseca su Alcaraz: "Ha ragione"
Tutto facile per Jannik Sinner a Miami, l'esordio nel secondo turno è durato solo 70' per Damir Dzumhur, battuto con un doppio 6-3. Il tennista azzurro è stato protagonista anche a fine partita, quando, durante il saluto all'avversario, si è voluto scusare per una colpa... non sua. Negli ultimi game, infatti, un tifoso di Sinner ha disturbato il bosniaco alla battuta: tra un servizio e l'altro, gridava slogan a favore di Jannik. L'arbitro ha provato a richiamarlo ma, complice la fine della partita, non è stato allontanato. Sotto rete per i saluti finali, Sinner allora si è scusato con Dzumhur esprimendo dispiacere per il comportamento del suo tifoso: l'avversario ha apprezzato il gesto del numero 2 al mondo, rispondendo che comunque non doveva preoccuparsi.
Nella conferenza stampa dopo Dzumhur, Sinner ancora protagonista ma a parole. Quando un giornalista gli ha chiesto conto delle parole espresse da Joao Fonseca su di lui ("Alcaraz e Sinner sono giocatori diversi. Carlos ha più colpi, Jannik è più un robot che distrugge la pallina e fa tutto alla perfezione"), ha risposto così: "Sì, ho letto. Ha ragione, lo sai? Ha detto una cosa perfetta dal suo punto di vista, anche perché ha appena giocato sia contro di me che contro Carlos. Fonseca è un talento incredibile e gli auguro solo il meglio".
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