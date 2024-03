Tennis, Atp Miami: Arnaldi ko negli ottavi

Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Arnaldi all'Atp di Miami. Al primo ottavo in carriera in un Masters 1000, il tennista azzurro è stato sconfitto dal n. 60 al mondo Tomas Machac in due set (6-3, 6-3) al termine di un match durato poco meno di un'ora e mezza. Il ceco ha sfruttato soprattutto gli errori di Arnaldi, meno lucido rispetto ai primi incontri giocati in Florida, ha conquistato il primo quarto di finale in carriera in un 1000 e ora attende il vincitore della sfida tra Sinner o O'Connell, impegnati in serata sullo Stadium. Questa sera in campo anche Lorenzo Musetti, che sarà impegnato contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il ko con Machac non cancella comunque l'ottimo torneo disputato da Arnaldi, che lunedì registrerà il suo nuovo best ranking (35 o 36 al mondo).