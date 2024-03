ATP Miami: sviene uno spettatore, Sinner aiuta con acqua e ghiaccio

© Da video

Paura sulle tribune dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens: durante il secondo set della sfida tra Jannik Sinner e Christopher O'Connel uno spettatore è svenuto. Match subito interrotto con il tennista azzurro che si è prodigato per far arrivare il prima possibile acqua, ghiaccio e asciugamani verso la zona in cui lo spettatore si è sentito male. Un gesto di grande umanità di Sinner, chi si è sincerato che il materiale arrivasse a chi di dovere in attesa dei paramedici tra gli applausi del pubblico. Dopo 10' di pausa la partita, che era sul 6-4, 2-0, è ripresa.