Tennis, ATP Finals: sconfitta indolore per Bolelli e Vavassori

Si trattava più di un match di preparazione alla semifinale che di una sfida decisiva per il passaggio del turno, dato che Simone Bolelli e Andrea Vavassori, prima di scendere in campo e perdere contro Kevin Krawietz e Tim Puetz, erano già sicuri del primo posto e del passaggio del turno. Arriva comunque una sconfitta che aiuterà i due a tenere alta la tensione in vista del penultimo atto dell'Inalpi Arena (da definire gli avversari, Heliovara e Patten oppure Arevalo e Pavic). Restano comunque l'ottima reazione dopo il primo set perso e i due match point annullati prima del trionfo dei tedeschi, a cui servono due tie-break per battere la coppia italiana. Un match ininfluente pure per gli avversari di Bolelli e Vavassori, già eliminati. In ogni caso, nel primo parziale ci sono tre palle break di cui due fallite dagli italiani, ma alla fine è 7-5 per Krawietz e Puetz. Nel secondo, invece, i due azzurri strappano quasi subito il servizio passando dallo 0-1 al 3-1 e pareggiando i conti. Al super tie-break, è subito 2-0 per i padroni di casa, poi però il match torna in equilibrio e, anzi, sono i tedeschi ad avere due match point, prima sul 9-8 e poi sull'11-10. Un'occasione, però, ce l'hanno anche il bolognese e il torinese, che sul 10-9 sprecano. Alla fine, si chiude 7-6(5), 4-6, 13-11 per Krawietz e Puetz, che salutano con una vittoria. Ko ininfluente per Bolelli e Vavassori, che però adesso non possono più sbagliare.