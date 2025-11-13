Juventus, per la difesa occhi su Beyuku

Il nome nuovo per la difesa della Juventus potrebbe essere quello di Gady-Pierre Beyuku: terzino destro del Modena con ottimi spunti offensivi e capacità di applicazione anche in fase difensiva. Come rivelato da Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il giovane terzino francese che ha ben impressionato nel Mondiale Under 20 appena terminato con la Francia. Da capire, eventualmente, la valutazione che ne farà il Modena per la prossima sessione di mercato, da cui dipenderà la fattibilità dell'affare. La volontà del club emiliano potrebbe essere quella di provare a trattenere il giocatore per continuare a inseguire la Serie A con la rosa al completo.