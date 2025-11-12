Tennis, Atp Finals: Auger-Aliassime si riscatta e batte Shelton

Felix Auger-Aliassime (8) è un leone indomabile e, dopo quel rischio-infortunio contro Jannik Sinner, si rimette in gioco nelle Atp Finals. Il canadese rimonta e regola infatti Ben Shelton (5) con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5 dopo 2h25' di gioco e un'autentica battaglia. Nel primo set lo statunitense domina al servizio e riesce anche a strappare un turno di battuta al rivale, portandosi sul 4-1 e vivendo la prima fuga della sfida. Shelton mantiene i tre giochi di vantaggio, ma perde i successivi game e consente ad Auger-Aliassime di rientrare: le amnesie del canadese però gli costano care, è 6-4 in 36'. Nel secondo parziale entrambi i tennisti massimizzano i rispettivi turni di battuta, a suon di ace e grandi colpi, e c'è una sola palla-break. La spreca Auger-Aliassime nell'ottavo gioco, persiste la partità e si va dunque al tiebreak. Qui il canadese scatta sul 3-0 con due prime da 210 e 215km/h, mentre Shelton si fa male al ginocchio e sembra molto sofferente.