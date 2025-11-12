Tennis, Atp Finals: Auger-Aliassime si riscatta e batte Shelton

Musetti-De Minaur alle Finals: le foto del match
Il canadese, travolto da Sinner, si è ripreso sia fisicamente che mentalmente: vittoria per 4-6, 7-6, 7-5 sullo statunitense
Sembrava dovesse ritirarsi per quel problema al polpaccio accusato contro Sinner, invece Felix Auger-Aliassime si è ripreso completamente ed è il vincitore del suo secondo match nelle Atp Finals di Torino. Dopo aver ceduto al serve-and-volley di Ben Shelton nel primo set, il canadese la riapre col tiebreak nel secondo e poi sfrutta gli errori dell'avversario nel terzo set: è vittoria dunque, col punteggio di 4-6, 7-6, 7-5. Ora Auger-Aliassime può sperare ancora nella qualificazione alle semifinali.
Felix Auger-Aliassime (8) è un leone indomabile e, dopo quel rischio-infortunio contro Jannik Sinner, si rimette in gioco nelle Atp Finals. Il canadese rimonta e regola infatti Ben Shelton (5) con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5 dopo 2h25' di gioco e un'autentica battaglia. Nel primo set lo statunitense domina al servizio e riesce anche a strappare un turno di battuta al rivale, portandosi sul 4-1 e vivendo la prima fuga della sfida. Shelton mantiene i tre giochi di vantaggio, ma perde i successivi game e consente ad Auger-Aliassime di rientrare: le amnesie del canadese però gli costano care, è 6-4 in 36'. Nel secondo parziale entrambi i tennisti massimizzano i rispettivi turni di battuta, a suon di ace e grandi colpi, e c'è una sola palla-break. La spreca Auger-Aliassime nell'ottavo gioco, persiste la partità e si va dunque al tiebreak. Qui il canadese scatta sul 3-0 con due prime da 210 e 215km/h, mentre Shelton si fa male al ginocchio e sembra molto sofferente.
Lo statunitense riesce a rientrare e annullare tre set point, ma clamorosamente si incarta sulla propria battuta: doppio fallo e 9-7, il set è di Auger-Aliassime. Copione simile nel terzo parziale, con Shelton che annulla due palle-break e mantiene la parità, servendo a 235 e 243km/h. Si arriva anche qui a ridosso del tiebreak, ma sul 6-5 Shelton subisce lo 0-30 del rivale. Auger-Aliassime serve per arrivare al match, si fa annullare due match point e la spunta ai vantaggi. Decisivo l'errore di Shelton, che è eliminato dalle Atp Finals: lo statunitense va ko per 4-6, 7-6, 7-5 dopo 2h25' di gioco. Auger-Aliassime resta invece in gioco e avrà la chance di centrare le semifinali, vincendo l'ultimo match contro Zverev.
