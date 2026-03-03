Como, la carica di Fabregas: "Il Sinigaglia deve essere come la Bombonera"
Il tecnico dei lariani in vista della semifinale contro l'Inter: "Vogliamo bandiere alzate dal primo all’ultimo minuto"
© Getty Images
Il messaggio è chiaro ed è un richiamo forte a tutta la città: "Il Sinigaglia deve essere una piccola Bombonera". Cesc Fabregas chiama a raccolta tutta Como in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (diretta esclusiva su Canale 5 alle ore 21) e spiega: "Dobbiamo creare una grande atmosfera a Como: i giocatori dovranno trasmettere energia ai tifosi che, come sempre, sapranno spingerci, perché uniti come una famiglia si può arrivare sempre più lontano”.
E ancora: “Siamo in un momento importante della stagione. Dobbiamo affrontare questa partita con il giusto focus e con la consapevolezza del suo valore: è una sfida che vale doppio. Dobbiamo mettere in campo una grande prestazione, avere ben chiaro ciò che vogliamo fare e come vogliamo farlo, giocando con energia e determinazione in ogni situazione”.
Il tecnico dei lariani ci crede: “La squadra sta bene, sta recuperando. Abbiamo preparato la partita con una grande attenzione ai dettagli. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, con giocatori di altissimo livello e vogliamo disputare una grande gara, consapevoli della loro forza, ma pronti a individuare e sfruttare quelle piccole debolezze che ogni squadra può avere".