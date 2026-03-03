Kieran Trippier: cena a Newcastle con una modella di OnlyFans

Kieran Trippier torna al centro del gossip: il giocatore del Newcastle è stata avvistato a cena con Kehlani Webster, modella di OnlyFans e ballerina di 21 anni. Il difensore trentacinquenne, reduce dalla separazione ufficiale e dal divorzio dalla moglie Charlotte, è stato visto in atteggiamenti galanti in un noto locale di Newcastle, confermando un periodo movimentato fuori dal campo dopo i precedenti flirt con altre influencer e star del web.