Kieran Trippier: cena a Newcastle con una modella di OnlyFans

Trippier colpisce ancora: la stella del Newcastle avvistata con Kehlani Webster. I dettagli sul flirt del difensore dopo il divorzio

03 Mar 2026 - 07:29
Kieran Trippier torna al centro del gossip: il giocatore del Newcastle è stata avvistato a cena con Kehlani Webster, modella di OnlyFans e ballerina di 21 anni. Il difensore trentacinquenne, reduce dalla separazione ufficiale e dal divorzio dalla moglie Charlotte, è stato visto in atteggiamenti galanti in un noto locale di Newcastle, confermando un periodo movimentato fuori dal campo dopo i precedenti flirt con altre influencer e star del web. 

Trippier ancora al centro del gossip: beccato con l'influencer-modella

