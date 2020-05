Tennis, ATP e WTA prolungano lo stop: niente tornei fino al 31/7

Jelena Dokic, ex enfant prodige del tennis mondiale la cui carriera è stata segnata in negativo dal burrascoso rapporto con il padre-padrone e da problemi fisici e mentali, con un lungo post su Instagram ha voluto condividere la sua battaglia più grande, rivelando di aver perso 53 kg in 18 mesi. Un messaggio per tante altre persone in lotta con i propri demoni.

"Questa è la realtà della vita e tutti abbiamo storie difficili, battaglie e viaggi. Io sono orgogliosa del mio.

Non sono qui per vantarmi di quanto peso ho perso. Si tratta del mio duro viaggio che è ancora in corso e che durerà per lungo tempo: riguarda la battaglia mentale e la battaglia con me stessa, poi riguarda i chili - si legge in n estratto su Instagram - .Voglio solo dimostrare che tutti noi abbiamo le nostre battaglie, storie e viaggi. Questa è prima una battaglia mentale, poi una fisica ed è difficile. Ho avuto molti giorni difficili e lo faccio ancora. Ero abituata a mangiare, quindi a morire di fame, a sovraccaricare, a sottoporsi a un allenamento eccessivo, a sentirmi triste e in colpa. Era un circolo vizioso e, soprattutto, non mi amavo.



A volte è ancora difficile trovare l'equilibrio, ma io combatto, credo e non mi arrendo. Non importa quante volte cadi, importa quante volte ti alzi e riprova. Voglio solo dire che non è facile e fidati di me lo so, ma continua a combattere. Avrai alti e bassi ma continuerai ad andare avanti un giorno alla volta. È tutto basato sull'equilibrio e, soprattutto, resta forte mentalmente e non smettere di amarti lungo la strada".