Tennis, anche Berrettini e Sinner candidati agli ATP Awards 2019

Anche il tennis italiano agli ATP Awards 2019: per ora come candidati, chissà che alla fine Matteo Berrettini e Jannik Sinner non portino a casa anche due premi. L'Associazione dei Tennis Professionisti ha infatti svelato le candidature dei classici quattro premi che vengono consegnati a fine stagione: il 23enne romano è tra i giocatori maggiormente cresciuti nell'anno, il talento 18enne tra i migliori tennisti entrati per la prima volta in top 100.