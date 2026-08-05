MANOVRE GIALLOROSSE

La Roma è vicina a Molina: accordo in chiusura con l'Atletico Madrid

L'esterno a un passo dal ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Udinese

05 Ago 2026 - 09:35
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La Roma accelera sul mercato: i giallorossi sono in chiusura per l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'accordo tra i club dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 18 milioni complessivi (15 di parte fissa più 3 di bonus più o meno facilmente raggiungibili). La virata del ds D'Amico è arrivata ieri, quando è stato chiaro che lo sforzo economico per arrivare a Givairo Read sarebbe stato troppo gravoso per le casse del club e per il tipo di investimento che la dirigenza aveva immaginato in quel ruolo. A quel punto il nome di Molina, già accostato alla Roma qualche settimana fa, ha ripreso quota e ora sembra essere il prescelto per sostituire Celik. 

Il profilo

 Nahuel Molina, classe 1997, ha già giocato in Italia con la maglia dell'Udinese prima di approdare all'Atletico Madrid nell'estate del 2022. La scorsa stagione ha collezionato 39 presenze tra Liga e Champions League con 2 gol. 

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