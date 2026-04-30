Tennis, a che ora gioca Sinner a Madrid contro Fils: il programma delle semifinali

Il match tra il numero uno al mondo e il francese, decisamente in forma, andrà in scena sul Manolo Santana non prima delle ore 16. L'altra semifinale che vedrà protagonista Alexander Blockx e uno tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev si svolgerà di sera non prima delle ore 20. "Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare" l'analisi di Fils in vista della partita con Jannik.