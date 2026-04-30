Tennis, a che ora gioca Sinner a Madrid contro Fils: il programma delle semifinali

C'è un Alcaraz in campo a Madrid: Carlos sugli spalti per vedere il fratello, possibile incrocio con Sinner
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Superato Jodar non senza soffrire, Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 1 maggio a Madrid. L'altoatesino, a caccia della prima finale nel torneo (è l'unico Masters 1000 in cui non è arrivato a giocarsi il match per il titolo), sfiderà Arthur Fils per raggiungere l'atto finale diventare il primo giocatore a vincere cinque Masters di fila.
Il match tra il numero uno al mondo e il francese, decisamente in forma, andrà in scena sul Manolo Santana non prima delle ore 16. L'altra semifinale che vedrà protagonista Alexander Blockx e uno tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev si svolgerà di sera non prima delle ore 20. "Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare" l'analisi di Fils in vista della partita con Jannik.
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