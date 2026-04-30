Tennis, a che ora gioca Sinner a Madrid contro Fils: il programma delle semifinali

30 Apr 2026 - 18:52
videovideo

Superato Jodar non senza soffrire, Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 1 maggio a Madrid. L'altoatesino, a caccia della prima finale nel torneo (è l'unico Masters 1000 in cui non è arrivato a giocarsi il match per il titolo), sfiderà Arthur Fils per raggiungere l'atto finale diventare il primo giocatore a vincere cinque Masters di fila.

Il match tra il numero uno al mondo e il francese, decisamente in forma, andrà in scena sul Manolo Santana non prima delle ore 16. L'altra semifinale che vedrà protagonista Alexander Blockx e uno tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev si svolgerà di sera non prima delle ore 20. "Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare" l'analisi di Fils in vista della partita con Jannik.

C'è un Alcaraz in campo a Madrid: Carlos sugli spalti per vedere il fratello, possibile incrocio con Sinner

1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Ultimi video

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

01:30
Inarrestabile Sinner

Inarrestabile Sinner

00:20
DICH SINNER POST JODAR DICH

Sinner: "Jodar giocatore straordinario, mi ha spinto al limite"

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

01:15
DICH BINAGHI SU ATP MEDIASET PER SITO 14/4 DICH

Binaghi e le Atp Finals su Mediaset: "Un orgoglio per tutto il tennis italiano"

02:29
Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

02:05
DICH BINAGHI SU SINNER PER SITO 14/4 OK

Il presidente della Federazione Binaghi: "Vi svelo i segreti di Sinner"

00:18
DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

01:40
MCH SINNER BATTE AUGER ALIASSIME 10/4 MCH

Sinner vola in semifinale a Montecarlo: gli highlights del match con Auger Aliassime

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:49
DICH SINNER POST MIAMI DICH

Sinner: "Mi godo il momento. Montecarlo? Sono sincero, sarà di preparazione"

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

I più visti di Tennis

Sinner supera in due set il baby-prodigio Jodar e vola in semifinale a Madrid: ora c'è Fils

Rafael Jódar, il nuovo Nadal che scala l'Atp. Sinner: "Ha un grande futuro davanti"

Tennis, Madrid Open: Sinner vola ai quarti, out Musetti

DICH SINNER POST JODAR DICH

Sinner: "Jodar giocatore straordinario, mi ha spinto al limite"

C'è un Alcaraz in campo a Madrid: Carlos sugli spalti per vedere il fratello, possibile incrocio con Sinner

Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

Notizie del giorno
Vedi tutti
infantino
20:23
Infantino insiste: "L'Iran sarà ai prossimi Mondiali, il calcio deve unire". Ma l'Iran deserta il Congresso Fifa
19:39
Congresso Fifa a Vancouver: assente l'Iran, parla Infantino
19:34
Allegri, summit con la dirigenza a Casa Milan: al centro dei discorsi anche il mercato
Dichiarazioni Moratti
19:10
Moratti e l'inchiesta sugli arbitri: "Una cretinata rispetto a Calciopoli. Inter mai aiutata dagli arbitri"
18:52
Tennis, a che ora gioca Sinner a Madrid contro Fils: il programma delle semifinali