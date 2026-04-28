Rafael Jódar, il nuovo Nadal che scala l'Atp. Sinner: "Ha un grande futuro davanti"

Il passaggio al professionismo è stato un volo senza scalo. Se all'inizio del 2025 Jódar era fuori dai primi 900 del mondo, il 2026 lo ha consacrato come la realtà più radiosa del tennis spagnolo dopo Carlos Alcaraz. Ad aprile 2026 ha vinto il suo primo torneo del circuito maggiore a Marrakech, un successo che lo ha proiettato direttamente nel tennis che conta. Al Mutua Madrid Open 2026 sta vivendo la settimana della vita. Davanti al pubblico di casa ha battuto top player come Alex de Minaur e ha superato la sfida generazionale con Joao Fonseca, raggiungendo gli ottavi di finale. Grazie a questa striscia di successi, è entrato stabilmente nella top 50 Atp, posizionandosi tra i primi 20 della Race verso le Finals.