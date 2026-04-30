Infantino insiste: "L'Iran sarà ai prossimi Mondiali, il calcio deve unire". Ma l'Iran deserta il Congresso Fifa

Gianni Infantino tira dritto e insiste: l'Iran disputerà i prossimi Mondiali. Nonostante le recenti (ed ennesime) dichiarazioni di Zampolli, inviato speciale di Trump, che facevano sperare l'Italia, il numero uno della Fifa non ha dubbi: "Ai prossimi Mondiali l'Iran sarà presente - ha confermato il 56enne in occasione del Congresso della Fifa a Vancouver -. E naturalmente giocherà negli Usa come da calendario -. Il motivo è molto semplice, ossia perché il calcio deve unire".