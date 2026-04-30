DAL CANADA

Infantino insiste: "L'Iran sarà ai prossimi Mondiali, il calcio deve unire". Ma l'Iran deserta il Congresso Fifa

Dal Canada il presidente del massimo organismo del calcio rassicura tutti e allontana l'Italia dall'attesa manifestazione in Usa, Canada e Messico

30 Apr 2026 - 20:18
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Gianni Infantino tira dritto e insiste: l'Iran disputerà i prossimi Mondiali. Nonostante le recenti (ed ennesime) dichiarazioni di Zampolli, inviato speciale di Trump, che facevano sperare l'Italia, il numero uno della Fifa non ha dubbi: "Ai prossimi Mondiali l'Iran sarà presente - ha confermato il 56enne in occasione del Congresso della Fifa a Vancouver -. E naturalmente giocherà negli Usa come da calendario -. Il motivo è molto semplice, ossia perché il calcio deve unire". 

Insomma Infantino prosegue nella sua linea e lo fa anche in occasione del 76esimo Congresso della Fifa di scena in Vancouver, in Canada. Congresso in cui sono presenti tutte le federazioni mondiali (c'è anche quella palestinese) a eccezione dell'Iran. La delegazione iraniana infatti, è stata respinta all'ingresso in Canada. I funzionari dell'Iran, hanno raccontato in patria, hanno annullato la loro partecipazione a causa di un atteggiamento, a loro dire offensivo, da parte della polizia di immigrazione all'aeroporto di Toronto.

In sostanza il presidente e il segretario generale dell'Iran si sono visti negare l'ingresso con Anita Anand, Ministro degli affari esteri del Canada, che ha provato a mettere una pezza ipotizzando che il rifiuto potesse essere stato involontario.  

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