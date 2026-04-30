Tennis, Fils alla prova Sinner a Madrid: "Avrò comunque molto da imparare"

"Vedrò a che punto sono e ne trarrò delle conclusioni. Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare". Arthur Fils si prepara ad affrontare Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Madrid: il francese ai quarti ha sconfitto 6-3 6-4 il ceco Jiri Lehecka. "Sono molto felice di essere in semifinale qui, perché negli ultimi due anni a Madrid non avevo mai vinto né una partita né un set - le parole di Fils -. Quando le condizioni sono più lente e pesanti mi sento bene. So che con la mia forma fisica posso reggere per tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene". In semifinale, giocherà per la seconda volta contro Sinner, che l'ha battuto nell'unico precedente confronto diretto a Montepellier, sul duro indoor, nel 2023. L'azzurro ha vinto tutte le ultime 26 partite giocate nei Masters 1000. "Non ho perso una partita sulla terra, e nemmeno Jannik. Lui ha molta fiducia, io anche - sottolinea il francese -. Penso che sarà divertente, so che posso girare le partite così, ne sono capace. Sarà match ad altissima intensità. Jannik sta giocando molto bene in questo momento. Ho guardato la partita con Jodar: avrebbe potuto girare diverse volte a favore dell'avversario, ma lui è molto forte mentalmente e l'ha portato a casa. Dovrò essere al massimo dall'inizio alla fine. Non vedo l'ora di iniziare il match, e come contro qualunque avversario scenderò in campo per vincere".