Tennis, Fils alla prova Sinner a Madrid: "Avrò comunque molto da imparare"

30 Apr 2026 - 11:01

"Vedrò a che punto sono e ne trarrò delle conclusioni. Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare". Arthur Fils si prepara ad affrontare Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Madrid: il francese ai quarti ha sconfitto 6-3 6-4 il ceco Jiri Lehecka. "Sono molto felice di essere in semifinale qui, perché negli ultimi due anni a Madrid non avevo mai vinto né una partita né un set - le parole di Fils -. Quando le condizioni sono più lente e pesanti mi sento bene. So che con la mia forma fisica posso reggere per tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene". In semifinale, giocherà per la seconda volta contro Sinner, che l'ha battuto nell'unico precedente confronto diretto a Montepellier, sul duro indoor, nel 2023. L'azzurro ha vinto tutte le ultime 26 partite giocate nei Masters 1000. "Non ho perso una partita sulla terra, e nemmeno Jannik. Lui ha molta fiducia, io anche - sottolinea il francese -. Penso che sarà divertente, so che posso girare le partite così, ne sono capace. Sarà match ad altissima intensità. Jannik sta giocando molto bene in questo momento. Ho guardato la partita con Jodar: avrebbe potuto girare diverse volte a favore dell'avversario, ma lui è molto forte mentalmente e l'ha portato a casa. Dovrò essere al massimo dall'inizio alla fine. Non vedo l'ora di iniziare il match, e come contro qualunque avversario scenderò in campo per vincere". 

Ultimi video

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

11:28
DICH INTEGRALE PRES. FPI D'AMBROSI SRV

D'Ambrosi: "Il pugilato è crescere i giovani, farlo in maniera sana e dargli un sogno"

01:18
MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

01:27
Madrid, Sinner sfida Rafa

Madrid, Sinner sfida Rafa

02:49
Franzoni emoziona

Franzoni emoziona

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:21
Alex Schwazer vola ancora

Alex Schwazer vola ancora

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

01:31
Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

I più visti di Altri Sport

MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:31
MotoGP, Bagnaia-Aprilia: Romagnoli verso il ruolo di capotecnico
11:01
Tennis, Fils alla prova Sinner a Madrid: "Avrò comunque molto da imparare"
08:23
Nba: playoff, Detroit e Houston allungano serie, Cleveland va 3-2 su Toronto
23:23
Tennis, Atp Madrid: Fils batte Lehecka e raggiunge Sinner in semifinale
23:11
Tennis, Wta Madrid: Kostyuk in semifinale, Noskova battuta