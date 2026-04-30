TENNIS C'è un Alcaraz in campo a Madrid: Carlos sugli spalti per vedere il fratello, possibile incrocio con Sinner

Pomeriggio sugli spalti a Madrid per Carlos Alcaraz che si è recato, insieme alla famiglia, a vedere da vicino il fratello. Trattasi di Jamie che ha preso parte al torneo under 16 in corso nel complesso della Caja Mágica: per lui debutto con vittoria con un doppio 6-3. Classe 2011, Jamie ha partecipato al torneo su invito e potrebbe incrociare Jannik Sinner nella giornata di domenica. Jamie Alcaraz infatti, in caso di vittoria, verrebbe premiato e quindi anche fotografato sul palco insieme al campione altoatesino.