Tennis, Madrid Open: Sinner vola ai quarti, sconfitto Norrie

Carlos Alcaraz rischia di stare fermo fino al Queen's e, intanto, Jannik Sinner prosegue la sua marcia verso l'allungo nel ranking Atp. L'azzurro avanza ai quarti di finale del Madrid Open con una nuova prestazione convincente, che lo vede sconfiggere Norrie: 6-2, 7-5 il punteggio. Il primo set è equilibrato solo nei primissimi game, con Sinner che trova il break nel terzo gioco e lo replica nel quinto. L'altoatesino conferma il suo margine al servizio e vola sul 5-1, concedendo solo un altro game "di consolazione" a Norrie: ecco dunque un perentorio 6-2 dopo 35' di gioco. Dopo aver vinto cinque game consecutivi nel primo parziale, però, Sinnercala nelle percentuali di prime al servizio e subisce il rientro del rivale, che tiene costantemente i suoi turni di battuta. Norrie e Sinner giocano al gatto col topo, a suon di vantaggi del britannico e risposte dell'azzurro, fino al 5-5. Tutto sembra portare al tiebreak, ma ecco la svolta nell'undicesimo gioco: Norrie sbaglia e concede un doppio fallo, Sinner è letale e vola sul 6-5. Il successivo game è una formalità, col turno di battuta portato a segno per chiudere i giochi: vittoria per 6-2, 7-5 in un'ora e mezza e quarti di finale. Sinner aumenta così i suoi stratosferici numeri nei Masters 1000: 25a vittoria di fila, la ventesima in una stagione che lo vede imbattuto (su ogni superficie) da Doha.