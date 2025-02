Caso Clostebol, Sinner non può allenarsi con i propri coach: spunta l'ipotesi Ljubičić

La squalifica per la positività al Clostebol avrà numerose conseguenze sulla stagione di Jannik Sinner. Oltre a non poter partecipare ai vari tornei, il 23enne di Sesto Pusteria non potrà allenarsi sino al prossimo 13 aprile con giocatori professionisti e tesserati, ma soltanto con ex professionisti che non siano più tesserati. Questo significa che l'azzurro non potrà essere in campo con i suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi oltre agli altri membri del team come il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio.