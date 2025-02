Berrettini spiega collaborazione con l'ex preparatore di Sinner: "Può aiutarmi a crescere, non mi interessano i giudizi altrui"

A proposito di Sinner, Berrettini non ha dubbi: il compagno di Nazionale non ha alcuna colpa e la squalifica sarebbe frutto di un errore non suo, anche se il rapporto fra i due non sembra esser così forte spesso celebrato in passato: "Ho sempre sostenuto Jannik, non smetto di farlo adesso. Credo sia un momento molto duro per lui, paga un errore, mi dispiace. Non faccio l’avvocato, non ho i dettagli. Ma non ho dubbi che tornerà più forte - ha sottolineato l'ex numero 6 del mondo -. Non ho sentito Jannik, mi sembra più giusto rispettare il suo momentoIo sono amico di tutti e migliore amico di nessuno. I miei veri amici non sono i miei colleghi ma non perché mi stiano antipatici. I veri amici si costruiscono dall’infanzia, col tempo, vanno coltivati. Ai tornei crei il tuo nucleo, la tua squadra. È chiaro che con Sonego, Bolelli e Vavassori ho un rapporto più intimo: ci conosciamo da una vita. Ma se Vava si molla con la fidanzata non viene a raccontarlo a me... Nei momenti di crisi non ti rivolgi al collega ma all’amico. Stiamo parlando di amicizie di lavoro. E alla base di tutto deve esserci il rispetto, che spesso manca".