Tennis, la tunisina Jabeur annuncia la sua prima gravidanza

L'ex numero due del mondo Ons Jabeur è incinta del suo primo figlio, un maschio che nascerà ad aprile. Lo ha annunciato la 31enne tunisina con un post sui suoi canali social. Due volte finalista a Wimbledon, Jabeur lo scorso mese di luglio aveva deciso diprendersi una pausa dalla carriera tennistica dopo due anni in cui è stata alle prese con numerosi infortuni. Il post pubblicato sui social ritrae lei e il marito Karim Kamoun che tengono in mano una tutina per bambini con il marchio Wimbledon: "Ci è voluta una piccola pausa per resettarsi e ricaricarsi... A quanto pare stavamo pianificando il ritorno più carino di sempre. Il campo dovrà aspettare ancora un po', perché presto... daremo il benvenuto al nostro più piccolo compagno di squadra. Un bambino si unirà alla squadra ad aprile". Jabeur è la giocatrice di più alto rango di una nazione araba nella storia della WTA. Oltre alle sue imprese a Wimbledon, è stata anche la finalista agli US Open 2022.