Sinner vs Struff, quando si gioca e quel precedente sull'erba nel 2024

Jannik Sinner scenderà in campo martedì sul centrale per la sfida dei quarti di Wimbledon, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo dopo la vittoria sul giapponese Mochizuki. Orario da definire. Avversario il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori otto ai Championships. Tre i precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro: l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024 (6-2, 6-7, 7-6 il finale), dove Sinner conquistò il suo primo titolo ATP sull'erba. Gli altri confronti, sempre nel 2024: trentaduesimi di Indian Wells (6-3, 6-4) e sedicesimi di Montecarlo (6-4, 6-2).