Sinner: "Voglio il bis a Wimbledon. Sto bene, Parigi è alle spalle"

"Sto molto bene ora. Dopo i Roland Garros ho fatto diversi controlli e sono a posto. Avevo bisogno di 'staccare' e ho apprezzato molto i giorni di pausa. Penso sempre che tutto accada per una ragione. Ho avuto un periodo più lungo per prepararmi al meglio, mi sento in buona forma. Le prime partite qui a Londra saranno sempre difficili: non gioco sull'erba da circa un anno ma non vedo l'ora di farlo. Qui tutto passa dalla fiducia e spero di portarmi qui quella dell'anno scorso. Poi vedremo come andrà", ha spiegato.