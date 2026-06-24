Tennis

Sinner: "Voglio il bis a Wimbledon. Sto bene, Parigi è alle spalle"

Il numero 1 al mondo fa il punto sulla sua condizione fisica in vista dello Slam londinese 

24 Giu 2026 - 16:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Da piccolo non avrei mai immaginato di trovarmi in questa posizione. Nemmeno di giocare qui a Wimbledon. Vengo da un piccolo paese, non era realistico pensare a ciò. Ora invece ho un trofeo con il mio nome inciso accanto a quello di giocatori incredibili. È davvero qualcosa di speciale".

Così Jannik Sinner, numero uno del ranking, in un'intervista al centrale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club ripresa da SuperTennis e rilasciata a Londra a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon 2026. "Quando arrivo qui mi ricordo dell'ultimo punto dell'anno scorso. La mia famiglia lì vicino sugli spalti, il mio team, mio fratello: è stato stupendo. È qualcosa che vorrei rivivere, non lo nego. Ma se tutto ciò non dovesse riaccadere l'ho fatto una volta e resterà per sempre nella mia memoria per tutta la vita".

"Nel tennis è difficile godersi le vittorie. Dopo quattro o cinque giorni devi sempre tornare in campo. Devi ricominciare da zero, anche quando hai appena fatto un torneo straordinarioeperdi in semifinale esci come perdente. Vince solo uno", ha aggiunto il campione azzurro.

Leggi anche

Ranking Atp, Sinner raggiunge le 77 settimane da numero uno e si prepara per Wimbledon

"Sto molto bene ora. Dopo i Roland Garros ho fatto diversi controlli e sono a posto. Avevo bisogno di 'staccare' e ho apprezzato molto i giorni di pausa. Penso sempre che tutto accada per una ragione. Ho avuto un periodo più lungo per prepararmi al meglio, mi sento in buona forma. Le prime partite qui a Londra saranno sempre difficili: non gioco sull'erba da circa un anno ma non vedo l'ora di farlo. Qui tutto passa dalla fiducia e spero di portarmi qui quella dell'anno scorso. Poi vedremo come andrà", ha spiegato.

"Dopo Parigi abbiamo analizzato bene tanti aspetti, cercando di capire se sarebbe successa la stessa cosa se avessi giocato meno nelle settimane precedenti. Ma non abbiamo risposte. Ogni giorno è diverso, se fai alcune cose nel modo sbagliato, certi giorni paghi il prezzo. Avremmo potuto gestire meglio alcune cose. Ho imparato da quanto successo a Parigi e credo che il tutto mi renderà ancora più forte per il futuro", ha concluso Sinner. 

Duplantis, matrimonio da favola: tra gli invitati c'è anche Sinner

1 di 8
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

tennis
jannik sinner
wimbledon

Tennis

03:54
DICH VOLANDRI PER SITO 2/6 DICH

Volandri: "Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, al Roland Garros come in Davis"

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

00:51
MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

01:35
Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

02:41
MCH BELLUCCI BATTE BUBLIK AD HALLE MCH

Mattia Bellucci inizia bene ad Halle: 7-6, 6-1 ad Alexander Bublik

01:18
MCH COBOLLI KO AD HALLE VS TIAFOE MCH

Cobolli scivola sull'erba: subito fuori ad Halle

01:47
Tennis, parla Binaghi

Tennis, parla Binaghi

01:28
Sinner, semaforo verde

Sinner, semaforo verde

01:36
Sinner, ancora esami

Sinner, ancora esami

00:28
MCH ATTESA PER SINNER AL SAN RAFFAELE MCH

Che attesa per Sinner: le infermiere lo attendono col cartello

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

04:11
DICH BERRETTINI POST ARNALDI DICH

Berrettini: "Non volevo finisse così, avrei meritato di più"

02:32
DICH ARNALDI POST BERRETTINI DICH

Roland Garros, Arnaldi: "Strano essere qui in semifinale con Cobolli"

03:03
DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

03:08
DICH ERRANI-VAVASSORI DICH

Errani-Vavassori: "Abbiamo fatto vedere un grande tennis"

03:54
DICH VOLANDRI PER SITO 2/6 DICH

Volandri: "Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, al Roland Garros come in Davis"

I più visti di Tennis

Ranking Atp, Sinner raggiunge le 77 settimane da numero uno e si prepara per Wimbledon

Sorpresa Serena Williams: non solo doppio, torna a Wimbledon anche nel singolare

Sinner numero 1 anche degli incassi: ecco la cifra monstre per ogni minuto giocato

Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:24
Ravenna aspetta Ronaldinho, il sindaco: "Un evento indimenticabile"
Logo Serie A
17:07
Serie A 2026/27, svelati anticipi e posticipi delle prime cinque giornate
17:03
Sinner rientra bene e si avvicina al meglio a Wimbledon: 6-3 6-3 a Norrie all'Armani Tennis Classic
 Marco Cecchinato
16:56
Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS compie 20 anni: presentata l’edizione 2026
16:50
Serie B, Davide Possanzini è il nuovo allenatore del Südtirol