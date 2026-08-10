Un po' di nerazzurro nel passato di Diaby, obiettivo dell'Inter: fu Zenga a lanciarlo in Serie A con la maglia del Crotone

Proprio nel periodo tedesco, Diaby ha dato il meglio di sé stesso. In quattro stagioni, ha collezionato 125 presenze e 31 gol in Bundesliga, ma in totale ha 172 partite, 49 gol e 45 assist con la maglia delle "aspririne". Ottimo percorso a livello personale, ma nessun trofeo conquistato, mentre con la maglia del Psg aveva messo in bacheca un titolo francese e una Supecoppa nazionale. Nel 2023, il suo valore era più che triplicato, perché l'Aston Villa, su indicazione dell'allenatore Unai Emery (che lo conosceva dai tempi di Parigi) investì 50 milioni su di lui. Buona l'unica stagione disputata con la maglia dei Villans, 54 partite e 10 gol tra Premier League e Coppe varie, con la soddisfazione di aver segnato un gol al Wolverhampton con il tiro più potente registrato in Premier: 109,84 km/h.