Jacobs in cerca dello storico tris europeo sui 100 metri dei Campionati Europei a Birmingham

"Le lacrime di delusione per la gara del Golden Gala 2026 mi sono servite tantissimo a livello mentale. Le controprestazioni sono le gare che più ti segnano, ma che ti insegnano anche a resettare. Analizzare quella serata a mente fredda è stata la chiave per ritrovare i giusti stimoli e rimettermi a pieno regime con gli allenamenti in Trentino. Ora mi sento pronta. La miglior me stessa non avrebbe rivali nel Vecchio Continente, ma bisogna essere realisti. L'ambizione e il sogno di fare nuovamente doppietta ci sono sempre, ma dovremo sciogliere gli ultimi nodi sulle mie condizioni fisiche generali solo a ridosso delle gare. Valuterò passo dopo passo insieme a mio papà-allenatore Giuliano. Gareggiare a Firenze era fondamentale per capire a che punto fossi con i lavori di rifinitura. Le risposte cronometriche e le sensazioni in gara sono state ottime, dandomi la certezza che la strada intrapresa per Birmingham è quella corretta."