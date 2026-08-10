Jacobs in cerca dello storico tris europeo sui 100 metri dei Campionati Europei a Birmingham
Nella seconda giornata del massimo evento continentale Battocletti nella finale dei 5.000 metri, Tamberi e Sioli nelle qualificazioni dell'alto. 29 azzurri impegnatidi Ferdinando Savarese
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Marcell Jacobs punterà domani 11 agosto a vincere la sua terza medaglia d'oro consecutiva nei 100 metri maschili dei Campionati Europei di Birmingham, dopo i trionfi di Monaco 2022 e Roma 2024, impresa che eguaglierebbe quella di due leggende della velocità come Valeriy Borzov, e Linford Christie, ma al tempo stesso gli regalerebbe il decimo podio nelle più importanti manifestazioni internazionali della sua straordinaria carriera, contraddistinta sino a oggi da 7 ori, tra cui il più celebrato quello a cinque cerchi sui 100 metri di Tokyo 2021, e 2 argenti.
I principali avversari del 31enne velocista azzurro reduce da una stagione estiva in continua crescita, che l'ha portato sino al fantascientifico 9"67 realizzato il primo luglio in Austria, sia pur con un forte vento a favore, saranno i britannici Romell Glave, Zharnel Hughes e Louie Hinchliffe, oltre che il tedesco Owen Ansah, con particolare attenzione al primo che sta vivendo il miglior periodo della sua carriera, avendo portato il suo personale a 9"97 a fine luglio, 1 centesimo peggio del miglio crono regolare di Jacobs, per cui sarà presumibilmente una sfida a due tra di loro, ma l'esperienza e la capacità di gestire al meglio le emozioni nelle occasioni che contano, fanno propendere i favori del pronostico nettamente verso il campione italiano.
Gli altri azzurri impegnati saranno Chituru Ali, secondo agli Europei di Roma 2024, ma molto lontano dalla forma di due anni fa, il quale salterà come Jacobs il primo turno gareggiando direttamente nelle semifinali, al contrario di Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli, impegnati quindi nelle batterie del mattino.
LE DICHIARAZIONI DI JACOBS ALLA VIGILIA
"Punto al tris dopo i successi di Monaco 2022 e Roma 2024. Solo Valery Borzov e Linford Christie sono riusciti a vincere tre titoli europei consecutivi sui 100 metri. Riconosco il valore dei britannici Romell Glave e Zharnell Hughes, ma sono pronto e più agguerrito di loro. Ho superato i momenti bui. Ora ho fame e punto a rimanere ai vertici fino a Los Angeles 2028."
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Grande attesa anche per un'altra campionessa europea di Roma 2024, Nadia Battocletti, impegnata nella finale diretta dei 5.000 metri donne per confermare il titolo conquistato nello Stadio Olimpico della capitale, in una stagione 2026 che l'ha già vista trionfare nei 3000 metri indoor dei Mondiali di Torun a marzo, anche se all'inizio delle gare all'aperto ha avuto qualche problema fisico che le ha impedito di esprimersi secondo le proprie possibilità al Golden Gala Pietro Mennea di giugno.
Le avversarie più pericolose della 26enne mezzofondista azzurra saranno l’irlandese Sarah Healy, l’olandese Maureen Koster, oltre che le britanniche Innes FitzGerald e Hannah Nuttall, mentre gareggeranno anche le altre due azzurre Federica Del Buono e Micol Majori.
LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI DELLA VIGILIA
"Le lacrime di delusione per la gara del Golden Gala 2026 mi sono servite tantissimo a livello mentale. Le controprestazioni sono le gare che più ti segnano, ma che ti insegnano anche a resettare. Analizzare quella serata a mente fredda è stata la chiave per ritrovare i giusti stimoli e rimettermi a pieno regime con gli allenamenti in Trentino. Ora mi sento pronta. La miglior me stessa non avrebbe rivali nel Vecchio Continente, ma bisogna essere realisti. L'ambizione e il sogno di fare nuovamente doppietta ci sono sempre, ma dovremo sciogliere gli ultimi nodi sulle mie condizioni fisiche generali solo a ridosso delle gare. Valuterò passo dopo passo insieme a mio papà-allenatore Giuliano. Gareggiare a Firenze era fondamentale per capire a che punto fossi con i lavori di rifinitura. Le risposte cronometriche e le sensazioni in gara sono state ottime, dandomi la certezza che la strada intrapresa per Birmingham è quella corretta."
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Nel salto in alto maschile si svolgerà il turno di qualificazioni per la finale in programma nella serata di venerdì 14 agosto, con la presenza di quattro italiani a iniziare dal campione in carico, Gianmarco Tamberi, atteso già alla difficile prova di passare il primo turno in virtù di una condizione sinora mostrata certamente non ideale che l'ha portato a una miglior misura di 2.23, con le principali aspettative azzurre che si concentreranno sul 20enne Matteo Sioli, già due volte vincitore nel 2026 nelle Diamond League a Roma e Doha, oltre che del suo primo titolo italiano all'aperto a Firenze con il personale eguagliato di 2.30, mentre potrebbero in ogni caso ben comportarsi anche Edoardo Stronati e Christian Falocchi saliti recentemente sino a 2,27.
I principali avversari degli italiani saranno l'ucraino Oleg Doroshchuk, grande favorito della vigilia, che vanta un personale di 2.34, il ceco Jan Štefela e il britannico Kimani Jack.
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LE DICHIARAZIONI DI SIOLI DELLA VIGILIA
"Il lavoro che sto svolgendo in allenamento con il mio coach Felice Delaini che mi segue da sempre, sta dando i suoi frutti e mi permette di sfruttare un momento della specialità che a livello internazionale non è esaltante. A Paderno Dugnano abbiamo un buon impianto, in mezzo al Parco Toti. Il Comune ci dà una mano con le attrezzature, Posso ancora migliorare perfezionando la rincorsa. E’ passata da sei a otto appoggi. A Birmingham saremo quattro italiani. Edoardo Sronati ha centrato lo standard saltando 2.27m a Firenze. Io ed Edo siamo cresciuti insieme. È fortissimo. Ha bisogno di continuità. Saremo uno squadrone. Vedrete che Gimbo Tamberi tornerà presto al top."
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ORARIO ITALIANO GARE AZZURRI DEL 11 AGOSTO
Sessione mattutina
11.33: Alto M Qualificazione - Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati, Gianmarco Tamberi
11.35: Disco M Qualificazione (Gr. A) - Alessio Mannucci, Carmelo Musci, Enrico Saccomano
11.45: 400 ostacoli F Semifinali - Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Sartori
12.15: 100 M Batterie - Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo
12.40: 110 ostacoli M Batterie - Oliver Mulas
13.00: Disco M Qualificazione (Gr. B) ev. - Mannucci, C. Musci, Saccomano
13.05: 800 F Batterie - Eloisa Coiro
13.40: 400 ostacoli M Batterie - Giacomo Bertoncelli, Alessio Sommacal
Sessione serale
20.05: Asta F Qualificazione - Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Virginia Scardanzan
20.25: 5000 F Finale - Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori
20.55: 100 ostacoli F Semifinali - ev. Carmassi, Carraro, Polzonetti
21.16: Lungo M Finale - Inzoli
21.32: 100 M Semifinali - Chituru Ali, Marcell Jacobs, ev. Ceccarelli, Randazzo
22.00: 400 M Semifinali - Edoardo Scotti
22.30: 100 ostacoli F Finale ev. Carmassi, Carraro, Polzonetti
22.47: 100 M Finale ev. - Ali, Ceccarelli, Jacobs, Randazzo