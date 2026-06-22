TENNIS

Ranking Atp, Sinner raggiunge le 77 settimane da numero uno e si prepara per Wimbledon

L'azzurro pronto al rientro per difendere il titolo conquistato un anno fa

22 Giu 2026 - 09:49
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Jannik Sinner raggiunge le 77 settimane da numero 1 e torna in campo al Giorgio Armani Tennis Classic, prestigiosa esibizione all'Hurlingham Club di Londra, sull'erba, in programma dal 23 al 27 giugno. L'azzurro, che la prossima settimana sarà a Wimbledon da campione in carica, ha aumentato il vantaggio in classifica su Carlos Alcaraz. Il murciano, infatti, perde i 500 punti della vittoria al Queen's nel 2025. Jannik, invece, vede uscire solo i 50 degli ottavi a Halle dell'anno scorso.

Oggi, dunque, Sinner è a 13.450 punti, lo spagnolo a 9.460. Alcaraz ne vedrà uscire altri 1.300, quelli guadagnati con la finale a Wimbledon dell'anno scorso, in quanto non potrà disputare i Championships per l'infortunio al polso destro. L'Italia mantiene due giocatori in Top 10, quattro in Top 20, sei in Top 50 e otto in Top 100. Alle spalle di Sinner restano alla posizione numero 10 Flavio Cobolli e alla numero 15 Lorenzo Musetti, ancora infortunato e costretto a saltare Wimbledon. Guadagna una posizione Luciano Darderi (16), ne perde una Matteo Arnaldi (35).

Resta alla numero 49 Matteo Berrettini, mentre Mattia Bellucci è il Top 100 italiano che ha guadagnato più posizioni, nove, fino alla numero 65, due sotto il best ranking di 63. Scivola fuori dalla Top 70 Lorenzo Sonego, che torna in campo questa settimana all'ATP 250 di Mallorca, l'unico torneo del circuito maggiore sull'erba in Spagna.

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