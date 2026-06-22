Ranking Atp, Sinner raggiunge le 77 settimane da numero uno e si prepara per Wimbledon

Oggi, dunque, Sinner è a 13.450 punti, lo spagnolo a 9.460. Alcaraz ne vedrà uscire altri 1.300, quelli guadagnati con la finale a Wimbledon dell'anno scorso, in quanto non potrà disputare i Championships per l'infortunio al polso destro. L'Italia mantiene due giocatori in Top 10, quattro in Top 20, sei in Top 50 e otto in Top 100. Alle spalle di Sinner restano alla posizione numero 10 Flavio Cobolli e alla numero 15 Lorenzo Musetti, ancora infortunato e costretto a saltare Wimbledon. Guadagna una posizione Luciano Darderi (16), ne perde una Matteo Arnaldi (35).