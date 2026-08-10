Furlani si ritira dagli Europei di Birmingham dopo il primo salto nel lungo

Gloria Hooper si qualifica per le semifinali della serata dei 100 metri donne, eguagliando il proprio personale con 11"24, così come Rebecca Sartori per quelle dei 400 H donne con 56"18, mentre vengono eliminati nei 400 maschili Lorenzo Benati quinto nella sua batteria in 46"23, e nell'ambito dei concorsi, Giorgio Olivieri nel lancio del martello maschile con una miglior misura di 71.83, e nel getto del peso femminile Sara Verteramo e Anna Musci rispettivamente con 15,69 e 15,49.

