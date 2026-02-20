L'Ucraina: "Non parteciperemo alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici"

20 Feb 2026 - 10:38
Gli atleti paralimpici ucraini non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale: lo dichiara il Comitato Paralimpico Nazionale ucraino. "La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell'Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026!", ha dichiarato il comitato in un comunicato.

