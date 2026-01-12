Logo SportMediaset

Tennis, il canadese Raonic annuncia il ritiro a 35 anni

12 Gen 2026 - 13:49

L'ex finalista di Wimbledon, il canadese Milos Raonic, ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. "È giunto il momento, mi ritiro dal tennis - ha scritto Raonic sui suoi canali social -. È un momento che sai che arriverà un giorno, ma in qualche modo non ti senti mai pronto. Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per gran parte della mia vita".

Il 35enne canadese ha battuto Roger Federer in semifinale ai Championship 2016 per poi perdere in tre set nella finale contro Andy Murray: il punto più alto della sua carriera, grazie al quale aveva raggiunto il terzo posto nel ranking mondiale.

Conosciuto per il suo servizio potente, che gli è valso il soprannome di "Rocket" (missile), Raonic ha giocato la sua ultima partita alle Olimpiadi del 2024, perdendo al primo turno contro il tedesco Dominik Koepfer. "Sono stato la persona più fortunata ad aver potuto vivere e realizzare i miei sogni. Ho potuto concentrarmi solo sul mio miglioramento, vedendo dove questo mi avrebbe portato. Mi sono divertito con un gioco che mi è stato insegnato a otto anni per puro caso", ha concluso Raonic. 

