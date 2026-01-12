Tennis, il canadese Raonic annuncia il ritiro a 35 anni

Conosciuto per il suo servizio potente, che gli è valso il soprannome di "Rocket" (missile), Raonic ha giocato la sua ultima partita alle Olimpiadi del 2024, perdendo al primo turno contro il tedesco Dominik Koepfer. "Sono stato la persona più fortunata ad aver potuto vivere e realizzare i miei sogni. Ho potuto concentrarmi solo sul mio miglioramento, vedendo dove questo mi avrebbe portato. Mi sono divertito con un gioco che mi è stato insegnato a otto anni per puro caso", ha concluso Raonic.