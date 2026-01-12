Addio alla Jeep Wrangler: nel 2026 saluta l'Europa

Ancora un anno e poi sarà addio. La Jeep Wrangler uscirà - in modo graduale - da tutti i listini europei entro la fine del 2026. Si tratta di una decisione definitiva che il marchio americano ha preso per rispondere alle richieste di un mercato “in continua evoluzione” e alle nuove “norme sulle emissioni”. Il mitico fuoristrada americano è solo l'ultima delle icone automobilistiche colpite dalle sempre più severe norme imposte dalla Comunità Europea.

Solo elettriche?

Perdere per strada il modello più riconoscibile, e probabilmente desiderato, non farà certo bene a Jeep. Da Toledo fanno però sapere che l'impegno nel fuoristrada continuerà, soltanto in forme e con modelli differenti. Se la Wrangler ha da sempre rappresentato la massima espressione di avventura "meccanica", le eredi dovranno necessariamente adeguarsi alla crescente imposizione ibrida. L'Avenger 4XE è già una realtà a cui presto si aggiungerà la Compass; la Recon sarà la prima 4X4 completamente elettrica. In futuro Jeep non esclude l'arrivo anche di una Wrangler a zero emissioni.

Le plug-in spariscono dagli USA

La riorganizzazione della gamma sta coinvolgendo in modo massiccio anche le attività del marchio negli USA. Le ibride plug-in spariranno - sempre nei prossimi dodici mesi - dal mercato "domestico" perché ritenute non in linea con il gusto e le aspettative degli automobilisti d'oltreoceano. Jeep si concentrerà sullo sviluppo di nuovo modelli con motore a combustione, ibridi, elettrici e persino con Range Extender: Gran Wagonner e RAM 1500 sono previsti entro fine 2026.