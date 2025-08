Tennis, Sinner a Cincinnati: "Arrivo con la spinta di Wimbledon, il gomito non fa più male"

Jannik Sinner è pronto e carico per difendere il titolo dell'Open di Cincinnati. Il tennista azzurro, a meno di un mese di distanza dal leggendario trionfo di Wimbledon, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato delle sue condizioni fisiche: "Il gomito non fa male, ma mi piace la sensazione che dà la manica - le sue parole a pochi giorni dal debutto ufficiale, in programma per sabato -. Dà un po' più di stabilità nell'impatto con la palla. L'avevo usata anche a Wimbledon e mi era piaciuta. Tornare in campo e riuscire a esprimere questo livello di gioco dopo quello che era successo nello Slam precedente a tratti ha sorpreso anche me. Quindi sono molto contento, arrivo con quella spinta".