Nautica, Monaco Classic Week: Montecarlo celebra eccellenza yachting d'epoca

Le imbarcazioni iscritte, provenienti da numerosi paesi, portano le firme dei più celebri architetti navali: da William Fife a Charles E. Nicholson, da Sparkman & Stephens a Eugène Cornu, passando per Carlo Sciarrelli, George L. Watson e Johan Anker. Ogni scafo custodisce una storia, una linea d'acqua unica, un frammento di tradizione. Saranno presenti circa 60 vele d'epoca, una nutrita flotta di motoscafi e runabout, tra cui numerosi modelli Riva, oltre a una quindicina di motoryacht che sfiorano i 80 metri e una dozzina di Dinghy 12', storica deriva nata in Inghilterra nel 1913. Approfittando della presenza a Montecarlo di yacht leggendari legati al mondo del cinema e ai suoi protagonisti - come lo Zaca (1929), l'ex dimora galleggiante dell'attore Errol Flynn e set del film La signora di Shangai con Rita Hayworth, oppure il maestoso Invader (1905), frequentato da Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks, o ancora il raffinato Kalizma (1906), donato da Richard Burton a Elizabeth Taylor, verrà allestita nei pressi delle banchine della Monaco Classic Week una piccola ma suggestiva mostra tematica intitolata 'Yachting e Cinema'. Questo percorso espositivo racconterà attraverso immagini, locandine e testimonianze l'intreccio affascinante tra il mondo dello yachting classico e la settima arte, celebrando Monaco come palcoscenico naturale del cinema internazionale. Ingresso libero per tutti i visitatori. Tra le protagoniste della settimana, il cutter aurico Partridge, varato nel 1885 dal celebre cantiere Camper & Nicholsons, festeggerà il suo 140° anniversario. Recuperato dopo decenni di abbandono, è tornato a navigare nel 1998 ed è oggi uno dei più antichi yacht ancora in attività. Al suo fianco, vere regine del mare come Creole (1927, 65 m), Puritan (1931), Elena of London (2009) e il mitico Zaca, saranno in mostra sulle acque monegasche, pronte a sfilare nella parata d'eleganza.