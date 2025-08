Sinner è a Cincinnati: allenamenti in vista del rientro dopo Wimbledon

Agosto sarà un mese caldo per Jannik: da campione in carica di Cincinnati e degli US Open, sono moltissimi i punti da difendere e Alcaraz è pronto ad approfittarne. L'attacco dello spagnolo alla prima posizione del ranking potrebbe iniziare proprio sul cemento dell'Ohio. Sinner arriva negli USA dopo l'ennesimo cambio nel team, con il rientro del preparatore atletico Ferrara, prima silurato per il caso Clostebol e poi reintegrato. Dal verde dell'erba di Wimbledon al blu del cemento americano: il conto alla rovescia è iniziato.