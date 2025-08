ATP Cincinnati, possibile derby Sinner-Musetti ai quarti di finale

Al Master 1000 di Cincinnati potrebbe andare in scena il derby tra Sinner e Musetti. È stato sorteggiato il tabellone in vista dell'inizio del torneo (7-18 agosto) e c'è la possibilità di vedere un incrocio tutto italiano ai quarti di finale. Infatti, Jannik Sinner (1) e Lorenzo Musetti (8) giocheranno nella stessa parte del tabellone e potrebbero incrociarsi ai quarti. Il campione in carica azzurro comincerà la propria avventura al secondo turno, dove incontrerà uno tra Vit Kopriva o un qualificato. Stesso discorso per Lorenzo Musetti, che al secondo turno sfiderà uno tra Bonzi e Arnaldi. Qualora uno tra Sinner e Musetti raggiungesse la semifinale di Cincinnati, dovrebbe affrontare con tutta probabilità uno tra Fritz e Rune. Dall'altro lato del tabellone, invece, se Alcaraz supererà i quarti di finale, probabile sfida De Minaur, dovrebbe trovare uno tra Zverev e Shelton.