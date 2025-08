Alcaraz: "Con Sinner rivalità ma nessun odio. Vi racconto la rimonta di Parigi"

"Io e Jannik abbiamo avuto alcune grandi battaglie in campo, ma ci vediamo spesso anche fuori. Siamo riusciti a costruire un buon rapporto e una bella relazione. Vogliamo vincere e batterci l'un l'altro, ma una volta usciti dal campo, continuare ad essere delle brave persone e andare d'accordo. Per me questo è uno dei valori e una delle virtù dello sport". Così Carlos Alcaraz parla della sua rivalità con Jannik Sinner nel corso di una intervista al Financial Times. Lo spagnolo descrive ancora come "questa rivalità sia sempre più bella, e io ne sono grato perché mi dà l'opportunità di dare il 100% in ogni allenamento e ogni giorno per essere migliore. E questo perché il livello che devo mantenere per poter battere Jannik è davvero alto".