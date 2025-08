Sinner e Alcaraz, ancora loro: sorrisi e chiacchiere a Cincinnati. Il VIDEO

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tornano insieme su un campo da tennis, ma questa volta, almeno per il momento, non lo fanno per sfidarsi. I due, infatti, si sono incontrati a Cincinnati a pochi giorni dall'esordio nel Master 1000 che si giocherà in Ohio. Nel siparietto a bordocampo, Jannik e Carlos si sono raccontati quanto accaduto nelle ultime tre settimane di vacanza (quelle passate dopo la finale di Wimbledon) con lo spagnolo che ha confessato a all'azzurro di esseri quasi annoiato: "Nothing crazy (niente di speciale) - dice Alcaraz -, ma è stato bello. Sono stato due settimane a casa e una nel sud della Spagna, mi sono quasi annoiato. Era almeno un anno che non vedevo tutti i miei amici e non facevo quello che volevo". Per adesso l'incontro avviene solamente in occasioni degli allenamenti, ma lunedì 18 agosto potrebbe esserci nuovamente una sfida tra i due nella finale del torneo, dove Sinner difende il titolo ottenuto la scorsa stagione.