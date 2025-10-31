Masters 1000 di Parigi-Bercy: Sinner trova il portafortuna Shelton, ma deve far i conti con il fisico

In quel momento Sinner era agli inizi di quella sfolgorante ascesa che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale, ma soprattutto era reduce da una brillante vittoria contro Daniil Medvedev che gli aveva prosciugato le energie e lo aveva reso paradossalmente più vulnerabile. Qualcosa di simile si potrebbe vedere anche ai quarti di finale di Parigi-Bercy con l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi che ha sofferto più di qualche problema contro Francisco Cerundolo prima di avere la meglio sull'argentino.