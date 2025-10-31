Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Masters 1000 di Parigi-Bercy: Sinner trova il portafortuna Shelton, ma deve far i conti con il fisico

Il 24enne di Sesto Pusteria ha vinto gli ultimi sei incontri con l'americano, aggiudicandosi in quattro occasioni il successo finale nei tornei, tuttavia è alle prese con la carenza di energie

di Redazione
31 Ott 2025 - 10:43

"Quando giochi contro di lui, pare che tutto vada al doppio della velocità". Parola di Ben Shelton che, dopo la sconfitta di Wimbledon, definì così Jannik Sinner. Nonostante sia uno dei "ragazzi terribili" della Next Gen del tennis mondiale, il 23enne americano si è dovuto arrendere per sei volte in altrettanti match disputati negli ultimi due anni, rimanendo di fatto ancorato a quell'unico successo contro l'azzurro avvenuto al Masters 1000 di Shanghai nel 2023.

In quel momento Sinner era agli inizi di quella sfolgorante ascesa che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale, ma soprattutto era reduce da una brillante vittoria contro Daniil Medvedev che gli aveva prosciugato le energie e lo aveva reso paradossalmente più vulnerabile. Qualcosa di simile si potrebbe vedere anche ai quarti di finale di Parigi-Bercy con l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi che ha sofferto più di qualche problema contro Francisco Cerundolo prima di avere la meglio sull'argentino.

Leggi anche

Sinner la rincorsa al 1° posto continua: Cerundolo ko, ora Shelton nei quarti

Le condizioni fisiche potrebbero quindi diventare una discriminante fondamentale nella sfida con Shelton che non si è mai risparmiato in quanto a potenza dei colpi e che soprattutto sull'indoor. Certo è che quelle sei sconfitte consecutive pesano, considerato che in quattro di quelle occasioni Sinner è arrivato pure fino in fondo ai tornei vincendoli. Se ci mettete che Shelton è al rientro da un infortunio alla spalla agli US Open, il gioco è presto fatto. 

sinner
shelton
parigi-bercy

Ultimi video

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

I più visti di Tennis

Clamoroso: Alcaraz fuori al secondo turno a Parigi! Sinner può tornare numero 1 in caso di vittoria finale

Sinner numero 1 ATP se... i calcoli per il sorpasso su Alcaraz

Sinner contento a metà: "Fatto di tutto per complicarmi la vita. Fisicamente non sono così fresco"

Buona la prima per Sinner a Parigi: Bergs liquidato in due set, agli ottavi c'è Cerundolo

Sinner la rincorsa al 1° posto continua: Cerundolo ko, ora Shelton nei quarti

DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:08
Florenzi: "Stupito dall'inizio della Roma, con il Milan sarà una bella sfida'
11:05
Dramma Kazemi: morte cerebrale dopo essere rimasto folgorato in piscina
11:04
Lo Spartak Mosca chiama Xavi, ma lo spagnolo declina l'offerta
10:52
Chivu non rischia Thuram: Bonny con Lautaro, a centrocampo intoccabile Sucic
10:52
Bulega, prove di MotoGP con la Ducati: sostituirà Marquez a Portimao e Jerez