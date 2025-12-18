Logo SportMediaset

Kgm, Verovolley e Changethegame insieme per sicurezza donne nello sport

18 Dic 2025 - 11:30

La sicurezza è da sempre il fondamento della storia di KGM: non una promessa, ma il principio che guida ogni scelta progettuale, tecnologica e industriale. Oggi questo valore esce dall'abitacolo e si estende alla società, trasformandosi in responsabilità sociale. Perché non c'è sicurezza senza libertà, e non c'è libertà senza sicurezza. 

Da questa convinzione nasce la campagna 'Lo schema vincente': ideata da KGM e Numia Vero Volley Milano - di cui l'azienda è Official Mobility partner - insieme all'associazione ChangeTheGame e con il contributo creativo di Havas, agenzia internazionale che crede nella responsabilità sociale e nella forza delle idee per generare cambiamento. Un'iniziativa che unisce brand, sport e realtà sociali per promuovere un messaggio urgente: la protezione delle donne dalla violenza. 

"La sicurezza è da sempre il nostro punto di partenza. Non una promessa, ma il principio che guida ogni scelta progettuale" - dichiara Luca Ronconi, DG KGM Italia e consigliere delegato AT Flow - "Un brand responsabile non si limita a costruire prodotti sicuri: trasforma i propri valori in azioni. Per questo ci impegniamo su un tema urgente e non rinviabile: la protezione delle donne dalla violenza. Un'auto sicura è fondamentale. Ma una società sicura, in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura, lo è infinitamente di più". 

Il progetto ha preso il via lo scorso novembre, nel mese dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, e ha accompagnato la squadra partita dopo partita, portando in campo un gesto semplice ma potente: il Signal for Help. Si tratta di un segnale silenzioso - mano alzata, pollice piegato, dita che si chiudono - lanciato nel 2020 dalla Canadian Women's Foundation per permettere alle donne di chiedere aiuto in situazioni di emergenza. Oggi, in Italia, solo una persona su quattro o cinque lo riconosce. Da qui l'idea: trasformare il volley nel più grande portavoce di questo gesto, sfruttando i codici di gioco delle pallavoliste per farlo conoscere a quante più persone possibile. 

