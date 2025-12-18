Kgm, Verovolley e Changethegame insieme per sicurezza donne nello sport

La sicurezza è da sempre il fondamento della storia di KGM: non una promessa, ma il principio che guida ogni scelta progettuale, tecnologica e industriale. Oggi questo valore esce dall'abitacolo e si estende alla società, trasformandosi in responsabilità sociale. Perché non c'è sicurezza senza libertà, e non c'è libertà senza sicurezza.