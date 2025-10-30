Master1000 Parigi, Sinner-Cerundolo LIVE: segui la diretta

4-2 BREAK SINNER, Continuano le occasioni per il giocatore in risposta: Sinner si guadagna due palle break grazie alla costante pressione da fondo che mette in difficoltà Cerundolo. Sul 15-40 sanguinoso doppio fallo dell'argentino che restituisce il break di vantaggio all'azzurro. Si tratta del terzo break di fila

3-2 BREAK CERUNDOLO, Cerundolo non ci sta e prova subito a rispondere: vince i primi due punti del game e vola sullo 0-30. L'argentino grazie a un errore di rovescio di Sinner guadagna le prime due palle break dell'incontro: la prima viene annullata con uno scambio mozzafiato (in tutti i sensi) da 21 colpi, sulla seconda però l'italiano commette un errore banale di dritto e regala il controbreak al suo avversario

3-1 BREAK SINNER, Parte in salita il game di Cerundolo: l'argentino, messo sotto pressione dal ritmo di Sinner, commette due errori di fila e manda l'azzurro sullo 0-30. Poi spara a lato un dritto semplice dal centro del capo, offrendo 3 palle break al suo avversario: Sinner non si fa pregare e alla prima occasione toglie il servizio a Cerundolo con un dritto incrociato stretto

2-1, Sinner attento in battuta: nonostante il primo doppio fallo della partita che porta il game suil 40-30 il tennista azzurro non rischia nulla e chiude il gioco con autorevolezza

1-1, Cerundolo risponde presente. L'argentino parte bene al servizio e vola subito sul 40-0. Poi però Sinner alza la pressione da fondo e gli mette paura rimontando fino al 40-30. Bravo poi Cerundolo a venirsi a prendere a rete il punto per vincere il primo game in battuta.

1-0, Sinner parte deciso al servizio: quattro prime e altrettanti punti conquistati

I giocatori sono in campo per il riscaldamento, il match comincerà a momenti