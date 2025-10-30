Master1000 Parigi, Sinner-Cerundolo LIVE: segui la diretta

Il tennista azzurro proverà ad allungare la sua striscia di vittorie consecutive per continuare a credere nel sorpasso su Alcaraz
Un'occasione ghiottissima. Jannik Sinner dopo l'eliminazione di Carlos Alcaraz al primo turno del Master1000 di Parigi può sognare di tornare subito numero uno al mondo. Per farlo dovrà vincere il torneo che quest'anno per la prima volta ha abbandonato i campi di Bercy per trasferirsi a La Defense. La strada per il titolo però è ancora lunga: oggi il tennista italiano sfida Francisco Cerundolo per approdare ai quarti contro Ben Shelton. I precedenti con l'argentino sorridono a Sinner: l'italiano è avanti 3-2. L'ultimo incontro quest'anno al 1000 di Roma, quando uno Jannik fresco di rientro dalla squalifica si impose in due set.
|1° SET
|2° SET
|JANNIK SINNER
|4
|FRANCISCO CERUNDOLO
|2
4-2 BREAK SINNER, Continuano le occasioni per il giocatore in risposta: Sinner si guadagna due palle break grazie alla costante pressione da fondo che mette in difficoltà Cerundolo. Sul 15-40 sanguinoso doppio fallo dell'argentino che restituisce il break di vantaggio all'azzurro. Si tratta del terzo break di fila
3-2 BREAK CERUNDOLO, Cerundolo non ci sta e prova subito a rispondere: vince i primi due punti del game e vola sullo 0-30. L'argentino grazie a un errore di rovescio di Sinner guadagna le prime due palle break dell'incontro: la prima viene annullata con uno scambio mozzafiato (in tutti i sensi) da 21 colpi, sulla seconda però l'italiano commette un errore banale di dritto e regala il controbreak al suo avversario
3-1 BREAK SINNER, Parte in salita il game di Cerundolo: l'argentino, messo sotto pressione dal ritmo di Sinner, commette due errori di fila e manda l'azzurro sullo 0-30. Poi spara a lato un dritto semplice dal centro del capo, offrendo 3 palle break al suo avversario: Sinner non si fa pregare e alla prima occasione toglie il servizio a Cerundolo con un dritto incrociato stretto
2-1, Sinner attento in battuta: nonostante il primo doppio fallo della partita che porta il game suil 40-30 il tennista azzurro non rischia nulla e chiude il gioco con autorevolezza
1-1, Cerundolo risponde presente. L'argentino parte bene al servizio e vola subito sul 40-0. Poi però Sinner alza la pressione da fondo e gli mette paura rimontando fino al 40-30. Bravo poi Cerundolo a venirsi a prendere a rete il punto per vincere il primo game in battuta.
1-0, Sinner parte deciso al servizio: quattro prime e altrettanti punti conquistati
I giocatori sono in campo per il riscaldamento, il match comincerà a momenti