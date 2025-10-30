Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
LIVE

TENNIS

Master1000 Parigi, Sinner-Cerundolo LIVE: segui la diretta

Il tennista azzurro proverà ad allungare la sua striscia di vittorie consecutive per continuare a credere nel sorpasso su Alcaraz

30 Ott 2025 - 19:35

Un'occasione ghiottissima. Jannik Sinner dopo l'eliminazione di Carlos Alcaraz al primo turno del Master1000 di Parigi può sognare di tornare subito numero uno al mondo. Per farlo dovrà vincere il torneo che quest'anno per la prima volta ha abbandonato i campi di Bercy per trasferirsi a La Defense. La strada per il titolo però è ancora lunga: oggi il tennista italiano sfida Francisco Cerundolo per approdare ai quarti contro Ben Shelton. I precedenti con l'argentino sorridono a Sinner: l'italiano è avanti 3-2. L'ultimo incontro quest'anno al 1000 di Roma, quando uno Jannik fresco di rientro dalla squalifica si impose in due set. 

 1° SET2° SET
JANNIK SINNER4 
FRANCISCO CERUNDOLO2 
Leggi anche

Sempre Cerundolo: Sinner ritrova l'argentino a Parigi-Bercy dopo il successo di Roma

LA CRONACA DELLA PARTITA

4-2 BREAK SINNER, Continuano le occasioni per il giocatore in risposta: Sinner si guadagna due palle break grazie alla costante pressione da fondo che mette in difficoltà Cerundolo. Sul 15-40 sanguinoso doppio fallo dell'argentino che restituisce il break di vantaggio all'azzurro. Si tratta del terzo break di fila 
3-2 BREAK CERUNDOLO, Cerundolo non ci sta e prova subito a rispondere: vince i primi due punti del game e vola sullo 0-30. L'argentino grazie a un errore di rovescio di Sinner guadagna le prime due palle break dell'incontro: la prima viene annullata con uno scambio mozzafiato (in tutti i sensi) da 21 colpi, sulla seconda però l'italiano commette un errore banale di dritto e regala il controbreak al suo avversario
3-1 BREAK SINNER, Parte in salita il game di Cerundolo: l'argentino, messo sotto pressione dal ritmo di Sinner, commette due errori di fila e manda l'azzurro sullo 0-30. Poi spara a lato un dritto semplice dal centro del capo, offrendo 3 palle break al suo avversario: Sinner non si fa pregare e alla prima occasione toglie il servizio a Cerundolo con un dritto incrociato stretto
2-1, Sinner attento in battuta: nonostante il primo doppio fallo della partita che porta il game suil 40-30 il tennista azzurro non rischia nulla e chiude il gioco con autorevolezza
1-1, Cerundolo risponde presente. L'argentino parte bene al servizio e vola subito sul 40-0. Poi però Sinner alza la pressione da fondo e gli mette paura rimontando fino al 40-30. Bravo poi Cerundolo a venirsi a prendere a rete il punto per vincere il primo game in battuta. 
1-0, Sinner parte deciso al servizio: quattro prime e altrettanti punti conquistati
I giocatori sono in campo per il riscaldamento, il match comincerà a momenti

jannik sinner
master 1000 parigi-bercy
cerundolo

Ultimi video

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

I più visti di Tennis

Clamoroso: Alcaraz fuori al secondo turno a Parigi! Sinner può tornare numero 1 in caso di vittoria finale

Sinner numero 1 ATP se... i calcoli per il sorpasso su Alcaraz

Buona la prima per Sinner a Parigi: Bergs liquidato in due set, agli ottavi c'è Cerundolo

DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

sinner alcaraz

Sinner: "Tornare numero 1 obiettivo 2026. Sulla Davis la decisione è presa"

Sinner: "Contento di come ho servito e della prestazione. Il campo? Davvero unico..."

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:35
Sinner sfida Cerundolo per i quarti di Parigi e per continuare la corsa al 1° posto del ranking
19:34
Tennis: Atp Masters 1000 di Parigi, Shelton ai quarti stacca pass per Finals
19:31
4-2-3-1 e altre novità: ecco come potrebbe giocare la Juve di Spalletti
Luciano Spalletti (Italia) - 2,8 milioni di euro
19:28
Juventus, inizia l’era Spalletti: contratto fino a giugno e obiettivo Champions
19:27
Il Napoli blinda Anguissa: rinnovo in arrivo