Sinner sempre più da record: 20 vittorie di fila nei Masters 1000, è il quarto nella storia a riuscirci

© IPA
© IPA
© IPA
© IPA
Giovedì, contro Machac Jannik Sinner ha interrotto la striscia di record di 37 set vinti di fila. Ma l'altoatesino, vicino a riprendersi il primo posto nella classifica Atp, non ha alcuna intenzione di fermarsi: vuole altri primati. Grazie alla vittoria su Auger-Aliassime infatti, Sinner ha raggiunto quota 20 vittorie consecutive nei tornei ATP Masters 1000, diventando soltanto il quarto giocatore a riuscirci dall’introduzione della categoria nel 1990 dopo Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Al comando c'è proprio il serbo con 31 successi consecutivi. Numeri clamorosi che confermano l'alto livello dell'azzurro in questa prima parte del 2026.