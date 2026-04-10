Sinner sempre più da record: 20 vittorie di fila nei Masters 1000, è il quarto nella storia a riuscirci

10 Apr 2026 - 17:30
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Giovedì, contro Machac Jannik Sinner ha interrotto la striscia di record di 37 set vinti di fila. Ma l'altoatesino, vicino a riprendersi il primo posto nella classifica Atp, non ha alcuna intenzione di fermarsi: vuole altri primati. Grazie alla vittoria su Auger-Aliassime infatti, Sinner ha raggiunto quota 20 vittorie consecutive nei tornei ATP Masters 1000, diventando soltanto il quarto giocatore a riuscirci dall’introduzione della categoria nel 1990 dopo Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Al comando c'è proprio il serbo con 31 successi consecutivi. Numeri clamorosi che confermano l'alto livello dell'azzurro in questa prima parte del 2026.

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