Puma e Lega Calcio presentano il nuovo Stellar Nitro Ultimate per la stagione 2026/2027

© Ufficio Stampa | Pallone Serie A 2026/2027
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Il nuovo pallone è stato progettato nel PUMA Nitro Lab e testato in Italia. Per la Serie A, il concept integra codici estetici e culturali italiani, fondendo innovazione tecnologica e design raffinato in un racconto che interpreta precisione ed eleganza del calcio italiano
Progettato per rispondere all’evoluzione del calcio moderno – sempre più veloce, intenso e dinamico – il nuovo Stellar Nitro Ultimate rappresenta il pallone tecnologicamente più avanzato mai sviluppato dall'azienda tedesca. La nuova piattaforma Stellar segna un importante passo avanti nell’innovazione del pallone da gara, sostituendo la precedente generazione Orbita e introducendo un nuovo standard in termini di stabilità, precisione e performance.
Al centro dell’innovazione c’è una schiuma infusa di azoto progettata per restituire maggiore energia all’impatto, offrendo tocchi più reattivi, passaggi più rapidi e una migliore sensibilità di gioco. Pensato per soddisfare le esigenze dei calciatori ai massimi livelli, il nuovo pallone è stato sviluppato per garantire prestazioni elevate in ogni situazione di gioco.
Il pallone farà il suo debutto in campo durante le prime competizioni ufficiali della stagione 2026/27, diventando il protagonista di una nuova era per il pallone da gioco firmato PUMA.