Serie A Puma e Lega Calcio presentano il nuovo Stellar Nitro Ultimate per la stagione 2026/2027

Il nuovo pallone è stato progettato nel PUMA Nitro Lab e testato in Italia. Per la Serie A, il concept integra codici estetici e culturali italiani, fondendo innovazione tecnologica e design raffinato in un racconto che interpreta precisione ed eleganza del calcio italiano