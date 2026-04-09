A Montecarlo Machac interrompe la striscia di record di Sinner: l'azzurro ko dopo 37 set

Colpo di scena a Montecarlo. Tomas Machac ha vinto il secondo set della partita degli ottavi di finale contro Sinner e ha interrotto la striscia da record di set vinti consecutivamente dall’azzurro, che in difficoltà per un dolore alla schiena si ferma a 37. Dall'inizio del Masters 1000 di Parigi infatti, Sinner non ha perso neanche un set portandosi a casa i titoli di Parigi, Indian Wells e Miami e la striscia è proseguita nel Principato con la vittoria contro Ugo Humbert, fino al match contro il ceco numero 53 del mondo, che ha vinto il secondo set al tie break dopo che l’italiano aveva recuperato due break.